Разумков заявив, що «за деякі відставки» в Раді пропонують по 50-100 тисяч

Спікер наголосив, що чутки про голосування за гроші негативно впливають на діяльність та імідж Верховної Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про чутки, що народним депутатам пропонують «по 50-100 тисяч» за підтримку «деяких відставок» у владі, і попросив антикорупційні органи перевірити цю інформацію. Про це Разумков сказав під час засідання погоджувальної ради 20 вересня, яке він провів дистанційно через коронавірус.

«Ми сьогодні бачимо багато чуток, багато пліток, багато інформації у ЗМІ, існують якісь розмови – хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки. Я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається і хто веде такі перемовини, але це точно негативно впливає на діяльність і на імідж Верховної Ради», – заявив спікер.

Він підкреслив, що «на фоні всього іншого, що іноді відбувається з нашими колегами», така інформація точно депутатам не додає балів.

Разумков також додав, що він особисто «майже переконаний, що це не відповідає дійсності», але просить відповідні органи перевірити цю інформацію.

Зазначимо, «Слуга народу» ввечері збирає фракцію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня партія «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

Напередодні Разумков назвав інформацію про свою можливу відставку «чутками, що розповсюджується у Верховній Раді».

Читайте також: