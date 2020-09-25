Червоненко перевтілився у персонажа забороненого в Україні серіалу «Ліквідація» (відео)



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«Одесу я вам дерибанити більше не дам. Зграя ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні, то сядуть усі»

Ексміністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко, якого буде боротися за пост мера Одеси, зняв передвиборчий ролик у стилі забороненого в Україні серіалу «Ліквідація».

Сюжет ролика запозичено з епізоду, в якому зображується зустріч начальника карного розшуку Одеси Давида Гоцмана із кримінальними авторитетами містами.

Червоненко знявся в образі головного героя, якого в серіалі зіграв російський актор Володимир Машков.

«Слухайте мене всі, хто має вуха. Одесу я вам дерибанити більше не дам. Зграя ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні, то сядуть усі», – заявив Червоненко в образі Давида Гоцмана.