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    Червоненко перевтілився у персонажа забороненого в Україні серіалу «Ліквідація» (відео)

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    Червоненко перевтілився у персонажа забороненого в Україні серіалу «Ліквідація» (відео)

    «Одесу я вам дерибанити більше не дам. Зграя ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні, то сядуть усі»

    Ексміністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко, якого буде боротися за пост мера Одеси, зняв передвиборчий ролик у стилі забороненого в Україні серіалу «Ліквідація». 

    Сюжет ролика запозичено з епізоду, в якому зображується зустріч начальника карного розшуку Одеси Давида Гоцмана із кримінальними авторитетами містами.

    Червоненко знявся в образі головного героя, якого в серіалі зіграв російський актор Володимир Машков.

    «Слухайте мене всі, хто має вуха. Одесу я вам дерибанити більше не дам. Зграя ваша діяльність свою злочинну припиняє. А якщо ні, то сядуть усі», – заявив Червоненко в образі Давида Гоцмана.

    Одеса місцева влада Євген Червоненко
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