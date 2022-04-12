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    Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ, – активіст

    Євген Червоненко вимагав заправити його автомобіль до повного боку, бо у нього начебто є відповідний документ від ЗСУ - Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ, – активіст
    Євген Червоненко вимагав заправити його автомобіль до повного боку, бо у нього начебто є відповідний документ від ЗСУ
    фото: Telegram Сергія Стерненка

    Відомий політик Євген Червоненко був помічений у Івано-Франківській області, де влаштував скандал на автозаправці

    Євген Червоненко втрапив у скандальну історію на Прикарпатті. Про це написав у Telegram-каналі активіст Сергій Стерненко.

    Відомого політика помітили на одній із автозаправок регіону, у курортному місті Яремче.

    За інформацією Стерненка, Червоненко влаштував на АЗС скандал через те, що на його автомобілю не заправили повний бак, як того хотів політик. Політик, зазначає Сергій Стеренко, «гучно кричав на працівників заправки, бо був обурений, що йому можуть заправити його Audi тільки по літражу, а не до повного баку».

    При цьому, стверджує активіст, Євген Червоненко заявляв, що має якийсь документ від Збройних сил України, який дозволяє йому заправлятися до повного баку.

    «Яким боком це проросійське опудало до ЗСУ і які такі бойові завдання він виконував у Івано-Франківській області?» – підсумував скандальну історію активіст.

    Нагадаємо, що Червоненко у березні підписав звернення українських політичних, культурних та релігійних діячів єврейського походження до уряду Ізраїлю. У зверненні зазначалося, що запроваджені Ізраїлем додаткові процедури, які ускладнили в’їзд до країни для українців, та квотування кількості біженців спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

    Тому відомі українські євреї наголосили, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження – вкрай негуманно, та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

    Теги: ЗСУ Івано-Франківщина АЗС Євген Червоненко Україна
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    Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ, – активіст