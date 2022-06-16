Соратник Медведчука прогулювався магазином у формі ЗСУ (фотофакт)

Скандального політика помітили у піксельній формі ЗМУ

Євгеній Червоненко, якого пов'язують дружбою із кумом Путіна Віктором Медведчуком, помітили у формі ЗСУ. Про це свідчать фото очевидців зі столичного магазину, де побачили Червоненка.

«Це реально відбувається. Півень Червоненко ходить по Гудвайну в пікселі і футболці ЗСУ. Мразота, яка не вилазила з ефірів каналів Медведчука і наближала напад на Україну, тепер начепив на себе українську форму», – написав журналіст Сергій Грішин у Facebook.

Червоненко у формі ЗСУ

Нагадаємо, що Червоненко у березні підписав звернення українських політичних, культурних та релігійних діячів єврейського походження до уряду Ізраїлю. У зверненні зазначалося, що запроваджені Ізраїлем додаткові процедури, які ускладнили в’їзд до країни для українців, та квотування кількості біженців спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

Пізніше Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ.