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  4. Соратник Медведчука прогулювався магазином у формі ЗСУ (фотофакт)
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    Політика

    Соратник Медведчука прогулювався магазином у формі ЗСУ (фотофакт)

    Червоненко у формі ЗСУ - Соратник Медведчука прогулювався магазином у формі ЗСУ (фотофакт)
    Червоненко у формі ЗСУ
    фото: Сергій Грішин

    Скандального політика помітили у піксельній формі ЗМУ

    Євгеній Червоненко, якого пов'язують дружбою із кумом Путіна Віктором Медведчуком, помітили у формі ЗСУ. Про це свідчать фото очевидців зі столичного магазину, де побачили Червоненка.

    «Це реально відбувається. Півень Червоненко ходить по Гудвайну в пікселі і футболці ЗСУ. Мразота, яка не вилазила з ефірів каналів Медведчука і наближала напад на Україну, тепер начепив на себе українську форму», – написав журналіст Сергій Грішин у Facebook.

    Червоненко у формі ЗСУ

    Червоненко у формі ЗСУ

    Нагадаємо, що Червоненко у березні підписав звернення українських політичних, культурних та релігійних діячів єврейського походження до уряду Ізраїлю. У зверненні зазначалося, що запроваджені Ізраїлем додаткові процедури, які ускладнили в’їзд до країни для українців, та квотування кількості біженців спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

    Пізніше Червоненко хуліганив на заправці у Яремчі, прикриваючись ЗСУ.

    Теги: росія окупанти війна політика Євген Червоненко Україна окупація #stoprussia
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    Соратник Медведчука прогулювався магазином у формі ЗСУ (фотофакт)