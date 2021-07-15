Рішення суду щодо Тупицького. Нардепи зі «Слуги народу» винесли свій вердикт

«Не може бути країна в заручниках аномального Конституційного Суду», – Жмеренецький

14 липня Верховний Суд скасував указ президента про звільнення голови Конституційного суду Олександра Тупицького, бо він вийшов за межі своїх повноважень. У етері програми «Народ проти» («Україна 24») учасники дискусії обговорили, як оцінюють ситуацію і як узагалі бути із виходом із правового поля в Україні.

Нардеп Данило Гетманцев («Слуга народу») наголосив, що аналізувати цю ситуацію краще після апеляції. «Я б хотів звернути увагу на сам формат дискусії навколо всього, що стосується Конституційного суду. Ми маємо посадовця, який здійснив ряд правопорушень. Коли ми говоримо, що Володимир Зеленський усунув його від виконання своїх повноважень, ми згадуємо право, закон і говоримо, що чітко повинен виконуватись закон. Якщо є формальне дотримання його норм, але за суттю це або злодійство, або інше правопорушення, або несправедливість, то це вже не право. А те, що робить президент, це повернення до права», – наголосив Гетманцев.

Нардеп Нестор Шуфрич («ОПЗЖ») говорячи про суди, згадав про закон про використання української мови як державної, який йому дуже «муляє», про підозру щодо Порошенка та інші моменти, які не дають спокою проросійським силам. «Суди – це така інстанція, чиї рішення потрібно виконувати. А той, хто зазіхає на правосуддя, здійснює злочин. І мені дуже шкода, що Зеленський через тиск і хайп людей, які його підставили, підведений під кримінальну відповідальність, торпедуючи правосуддя», – висловився Шуфрич.

Нардеп Олексій Гончаренко («Європейська Солідарність») висловив думку, що Зеленський просто-напросто грається судовою системою, перекладаючи відповідальність на інших.

А «слуга» Олексій Жмеренецький наголосив, що з’явився аномальний орган – Конституційний Суд із повноваженнями, які підміняються і під Конституцію, і під закон. «Якщо завтра Конституційний Суд зійде з розуму і переінтерпретує будь-яку норму Конституції, то ми повинні будемо підкорятися цьому рішенню. «Не може бути країна в заручниках такого органу», – резюмував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Нагадаємо, Верховний суд України визнав незаконним та протиправним указ Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.

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