Підманула-підвела: через два місяці Тупицький прийшов до суду, але прокурорам він став не цікавим

Протягом квітня-травня колишньому голові Конституційного суду так і не змогли обрати міру запобіжного заходу у вигляді застави

Обвинувачений акт щодо ексголови Конституційного суду тепер розглядатиме Подільський райсуд Києва

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк залишив без розгляду клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до колишнього голови Конституційного суду (КС) Олександра Тупицького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 1 червня та онлайн-трансляцію.

До суду з’явився обвинувачений Тупицький, якого з початку квітня хотіли бачити прокурори Офісу генпрокуратури, щоб розглянути питання про обрання міри запобіжного заходу. Однак щоразу ексголова КС ігнорував засідання, передаючи через своїх захисників медичні довідки.

Натомість цього разу до судової зали не прибули прокурори. Вони письмово повідомили, що наразі відпала необхідність у застосуванні до Тупицького міри запобіжного заходу. Адже завершилося досудове розслідування і обвинувачений акт передано до Подільського райсуду Києва. Тупицького обвинувачують за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).

Розгляд справи Тупицького у Подільському райсуді Києва призначено на 8 червня.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.