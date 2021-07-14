«Неприємно здивований»: у Зеленського відреагували на рішення суду щодо Тупицького

На Банковій назвали рішення Верховного суду щодо Тупицького спробою зірвати судову реформу

Президент Володимир Зеленський неприємно здивований рішенням Верховного суду про визнання протиправним його указу щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду й неодмінно скористається своїм правом на оскарження.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров у відеокоментарі, опублікованому на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Президент України неприємно здивований рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Ми вважаємо, що це рішення не на користь особисто пана Тупицького, а радше на користь старих порядків у судовій системі України», – сказав речник глави держави,

Никифоров зауважив, що Зеленський наразі активно намагається реформувати судову гілку влади, підтвердженням чого, за його словами, є ухвалений сьогодні у другому читанні законопроєкт про Вищу раду правосуддя, а також прийнятий раніше із президентськими зауваженнями законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Це – революційні законопроєкти, які дозволять уперше за 10 років провести грунтовну і справжню реформу судової системи України. Її представники це відчувають і опираються. Сьогоднішнє рішення є відвертою спробою повернути Олександра Тупицького до стерна Конституційного Суду України, аби звідти зірвати проведення судової реформи Володимира Зеленського і залишити старі схеми», – додав Никифоров.

Він також додав, що у президента є 30 днів на оскарження цього рішення, і він цим «неодмінно скористається».

«Закони про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів будуть працювати, а на пана Тупицького чекають свої суди за його злочини», – резюмував речник глави держави.

Нагадаємо, Верховний суд України визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього Зеленський кілька місяців відсторонював суддю, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

Кримінальне переслідування Тупицького активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.

Як писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).