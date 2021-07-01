Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн

У березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ

Позов Тупицького надійшов до скандального Окружного адміністративного суду Києва

Колишній голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав позов проти КСУ до Окружного адміністративного суду Києва, у якому хоче відсудити понад 900 тисяч гривень суддівської зарплати.

Як йдеться в повідомленні на сайті суду, Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність КСУ щодо непогашення заборгованості, що виникла через невиплату в повному обсязі зарплати в період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року.

На його думку, в цей період йому виплачували гроші з порушенням положень Конституції і закону про КСУ. Він також просить суд зобов'язати КСУ виплатити йому понад 900 000 гривень.

«Зараз ОАСК вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього Зеленський кілька місяців відсторонював суддю, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

Кримінальне переслідування Тупицького активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.

Як писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).