Тупицький тричі їздив до Криму після окупації Росією, – «Схеми»

ЗМІ повідомили, що Тупицький тричі їздив до Криму після окупації Росією

Тупицький заперечує, що їздив до окупованого Криму

Звільнений указом президента голова Конституційного суду Олександр Тупицький після анексії Криму Росією тричі відвідував окупований півострів. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми». Сам служитель Феміди заперечує, що їздив до Криму.

За словами джерел програми у прикордонній службі, 20 липня 2016 року Тупицький вʼїхав до Криму через контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Чонгар», повернувся майже через місяць – 28 серпня.

Як зазначається, вдруге суддя Конституційного суду поїхав на окупований півострів 7 квітня 2017 року повернувся за два дні – 9 квітня.

Ще один візит Тупицький здійснив 5 серпня того ж року, повернувся на підконтрольну Україні територію за два тижні – 22 серпня.

«Громадська рада доброчесності неодноразово робила висновки, що відвідування окупованих територій чи країни-агресора – Російської Федерації – без крайньої необхідності є порушенням правил доброчесності і за це робили негативні висновки стосовно таких суддів. І навіть судові органи і СБУ не рекомендували суддям їздити на цю територію, тому що вони є носіями важливої інформації», – заявив адвокат і колишній член Громадської ради Роман Маселко.

Як раніше писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

Відомо, що Тупицький скликав засідання Конституційного суду через указ президента. Воно мало відбутися 12 квітня. 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.