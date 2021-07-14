Звільнення Тупицького. Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського – ЗМІ

Суд прийшов до висновку, що неможливо скасовувати указ індивідуальної дії

Верховний суд України (КСУ) визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського щодо скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Про це з посиланням на власні джерела в КСУ повідомляє «Дзеркало тижня».

За інформацією видання, суд вважає дії президента Зеленського щодо Тупицького незаконними.

«Сьогодні адміністративний суд у складі Верховного суду визнав протиправним та скасував указ президента про деякі питання національної безпеки України 124 від 27 березня 2021 року. Суд прийшов до висновків, що президент України, відповідач по справі, не має повноважень приймати рішення про звільнення чи припинення повноважень суддів Конституційного суду чи приймати рішення про скасування указу про попереднє призначення на посаду судді КС», – додав у коментарі УП адвокат Тупицького Олександр Лещенко

За словами адвоката, суд також прийшов до висновку, що неможливо скасовувати указ індивідуальної дії.

Він назвав рішення Верховного Суду «законним і обґрунтованим» і додав, що «наразі президенту треба думати, що робити з тими діями, які він вчиняв по відношенню до судді КС».

За словами Лещенка, це рішення можна оскаржити до Великої палати Верховного суду.

До слова, Тупицький хоче відсудити у Конституційного суду понад 900 тис. грн.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив рішення звільнити Олександра Тупицького з посади голови Конституційного суду.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означає його звільнення.

До цього Зеленський кілька місяців відсторонював суддю, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману та примусі свідка до відмови від надання свідчень.

Кримінальне переслідування Тупицького активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.

Як писав «Главком», ексголову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 13 травня за місцем проживання Олександра Тупицького проходив обшук.

30 квітня в.о. голови Конституційного суду Сергій Головатий розпорядився призупинити виплату заробітної плати та заборонити користуватись службовим автомобілем своєму попереднику Олександру Тупицькому та колишньому судді Олександру Касмініну.

12 квітня співробітники Державної охорони не пустили відстороненого суддю Олександра Тупицького у приміщення Конституційного суду України на спеціальне засідання, яке він скликав через указ президента про його звільнення з посади судді.

У січні ДБР повідомило про підозру Тупицькому за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання показань).