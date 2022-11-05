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МЗС відреагував на скандальну заяву лідера фракції партії Шольца

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МЗС відреагував на скандальну заяву лідера фракції партії Шольца
Лідер фракції партії Шольца накинувся із звинуваченнями на команду Зеленського
фото з відкритих джерел

Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у внесенні його до «списку терористів»

МЗС України спростував заяву лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у Бундестазі Рольфа Мютценіха про те, що українська влада внесла його до «списку терористів». Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Німецька державна радіостанція Deutsche Welle повідомила, що Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ.

За словами німецького чиновника, йому навіть надходили погрози.

«Я роздратований тим, що уряд України вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків. На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися», – заявив невдоволено Мютценіх на дебатах СДПН. 

Він наголосив, що його позиція у вирішенні конфлікту між Росією та Україною не змінилася. Мютценіх відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль.

Цю новину опублікували пропагандистські російські ЗМІ.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував заяву німецького політика.

«Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності», – повідомив Ніколенко.

МЗС відреагував на скандальну заяву лідера фракції партії Шольца фото 1

Зазначається, що сьогодні агентство dpa повідомило, що перелік, до якого увійшли 75 осіб, було опубліковано у липні українським Центром протидії дезінформації. Наразі ця веб-сторінка не відкривається.

Нагадаємо, Мютценіх ще наприкінці січня, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав залагодити конфлікт із РФ за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.

До слова, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде відбуватися за «планом Маршалла XXI століття» і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

Теги: політика влада Німеччина партії скандал

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