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Президент зідзвонився з канцлером Німеччини: подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент зідзвонився з канцлером Німеччини: подробиці
Зеленський узгодив з Шольцом позиції напередодні саміту G20
Офіс президента

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це президент написав у Telegram.

«Поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Дякую за вагомий внесок Німеччини в оборону нашого неба та кордонів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію на полі бою, зокрема нові російські удари по цивільних. Підтримали продовження зернової ініціативи та узгодили позиції напередодні саміту G20.

Раніше повідомлялося, що Шольц та Байден провели телефонну розмову, ключовою темою якої стала війна в Україні.

Нагадаємо, Шольц застеріг диктатора Путіна від застосування ядерної зброї. Канцлер закликав Росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити.

Вчора стало відомо про те, що Німеччина надіслала для ЗСУ 18 розвідувальних безпілотників.

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Теги: Олаф Шольц Німеччина Україна Володимир Зеленський війна

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