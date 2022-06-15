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    Політика

    Чи потрібно декларувати кошти на допомогу армії: відповідь НАЗК

    Чиновникам не потрібно повідомляти про зміни у майновому стані щодо коштів, зібраних на армію - Чи потрібно декларувати кошти на допомогу армії: відповідь НАЗК
    Чиновникам не потрібно повідомляти про зміни у майновому стані щодо коштів, зібраних на армію
    фото з відкритих джерел

    Кошти, зібрані на потреби армії чи постраждалим від війни, не є особистими коштами декларанта

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) дало роз’яснення щодо того, чи необхідно буде чиновникам декларувати кошти, зібрані на допомогу армії чи постраждалим від війни. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

    «Після повномасштабного вторгнення Росії до України більшість українців активно допомагають армії та людям, які змушені залишити свої домівки через війну. Звичайно, багато посадовців та членів їх сімей теж залучені до збору коштів на такі потреби. Тому до НАЗК надходять питання: чи потрібно буде декларувати такі кошти? Відповідаємо – ні, кошти отримані з 24.02.2022, які були перераховані на ваш рахунок чи рахунок члена вашої родини для збору на потреби армії чи осіб постраждалих від війни, не потрібно декларувати», – зазначається в повідомленні.

    Також немає необхідності вносити повідомлення про суттєві зміни в майновому.

    У НАЗК наголосили, що «хоча в декларації зазначаються відомості про доходи, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї отримали впродовж звітного періоду, отримані для таких цілей кошти не є особистим доходом декларанта та члена його сім’ї, а натомість є проявом єдності та згуртованості українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками». У зв'язку із цим подібні кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані.

    Також у НАЗК нагадали, що подавати декларації та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані можна ще протягом трьох місяців після закінчення воєнних дій.

    Нагадаємо, як повідомили раніше у НАЗК, під час воєнного стану подавати декларації будь-якого виду необов'язково. Водночас після завершення війни чиновники мають три місяці на подання документа без порушень.

    Також раніше голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков повідомив, що за кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати.

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    Теги: війна декларація НАЗК Україна
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    Чи потрібно декларувати кошти на допомогу армії: відповідь НАЗК