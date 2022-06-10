Хто з нардепів бере гроші з бюджету на житло під час війни?

Компенсують і не комплексують

Від початку 2022 року держава витратила на компенсацію житла в столиці для народних депутатів майже 7,2 млн грн. Правом компенсації за цей час скористався 141 народний депутат Верховної Ради 9-го скликання. У середньому на житло одного нардепа держава витрачає майже три мінімальні зарплати в місяць – близько 20 тисяч гривень.

Більшість нардепів, яким компенсують вартість житла, – це мажоритарники фракції «Слуга народу», на другому місці – позафракційні, на третьому – представники «Голосу», «ЄС» та групи «Довіра».

Виявляється, з коштів платників податків компенсацію за житло в столиці отримують навіть депутати, які декларують хутряні шуби за мільйон, володіють телеканалами, яких називають «місцевими феодалами». На пільгу претендують люди, які мають низку фірм та бізнесактивів, а також теперішні втікачі і колаборанти.

Рух «Чесно» проаналізував списки народних депутатів України ІХ скликання, що скористалися правом отримання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера від початку року до квітня 2022 року. У цьому аналізу використана інформація, опублікована на Порталі відкритих даних, тож кожен охочий може все перевірити сам.

Орендна плата

Згідно зі статтею 35 закону «Про статус народного депутата України», депутати Верховної Ради України отримують компенсацію на винайм помешкання або оплату готельного номера за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

За перші чотири місяці 2022 року компенсацію за житло в столиці отримав 141 нардеп.



Якщо у січні-березні 126 нардепів отримали загальну суму компенсації 2,5 млн грн, то у квітні 2022 року 121 нардеп разом отримали майже вдвічі більше — 4,7 млн грн. Тут варто зазначити, що у квітні частина депутатів отримала компенсацію також і за попередні місяці.



Найбільшу суму компенсації за житло для своїх нардепів і, відповідно, найбільшу частку від загальної суми (майже 75%) отримала фракція «Слуги народу». Це можна пояснити найбільшою кількістю депутатів у фракції та найбільшим відсотком у ній мажоритарників, які потенційно не мають житла у столиці. Але водночас відсоток депутатів з інших фракцій та груп, які отримали компенсацію, значно менший, як і загальні суми коштів компенсації.

Середня сума компенсації за житло на місяць становить близько 20 тис. грн. Деякі депутати одержували відшкодування лише за січень-лютий, інші – за усі чотири перші місяці 2022 року.



Порівняно з жовтнем 2019 року розподіл компенсацій за житло між фракціями та групами Верховної Ради частково змінився. Тоді на першому місці також була фракція «Слуга народу» (біля 49%), а на другому група «За майбутнє» (45%), зараз на її місці група «Довіра» (33%).

Загалом правом компенсації переважно користуються мажоритарники, і це логічно, адже більшість мажоритарників Верховної Ради — представники регіонів, які не мають житла у столиці (але це не завжди так). Від початку 2022 року 97 мажоритарників отримали компенсацію за житло, зі списочників кошти отримали лише 44 обранці.

Крім того, від початку повномасштабної війни Росії проти України 71 народний депутат продовжував отримувати компенсацію за житло. 43 нардепи отримали компенсації за всі чотири перші місяці 2022 року — 34 нардепи від «Слуги народу»; по одному від фракції «Батьківщина», «Голос», групи «За майбутнє» та позафракційний; двоє від групи «Довіра»; троє від «Європейської солідарності».

Компенсують і не комплексують

Значна частина нардепів, які отримують компенсацію за житло з бюджету, до проходження в парламент мали власний бізнес і є далеко небідними громадянами.

Наприклад, четверо нардепів, які на початку роботи нинішнього скликання Ради повідомляли НАЗК про передачу своїх корпоративних прав та бізнесактивів в управління іншим особам, також отримують компенсацію за житло у Києві. Зокрема це троє теперішніх нардепів від «Слуги народу» – Ігор Васильковський, Олександр Ковальчук і Олександр Салійчук, а також колишній колега по фракції, а тепер нардеп-втікач Євгеній Шевченко, який фігурує в Реєстрі держZрадників Руху «Чесно».

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Так, одеський мажоритарник та фігурант антикорупційних розслідувань від «Слуги народу» Ігор Васильковський, який серед «слуг» передав в управління найбільшу кількість (13) підприємств промислово-будівельної групи своєї родини, у січні отримав 20,2 тис. грн за житло. До слова, Васильковський задекларував також найдорожчий хутряний одяг серед депутатів, шуба його дружини Олени марки RinDi коштує понад 1 млн грн.

Зазначимо також, що згідно з даними сайту парламенту Васильковський є у переліку нардепів, які завжди відсутні у сесійній залі під час повномасштабної війни Росії проти України. За даними голосувань, Васильковський був постійно відсутній, але під час одного голосування 3 травня його картка «не голосувала» (але була у слоті). На засіданні 21 квітня він був відсутній протягом 11 голосувань, а протягом десяти картка також «не голосувала». Нардеп також був відсутній 24 лютого під час голосування Верховної Ради за введення воєнного стану.

За чотири місяці 2022 року 78 тис. грн компенсації за житло також отримав мажоритарник із Миколаївщини (округ №130) Ігор Негулевський, який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Софія-Граніт» (Софіївський гранітний кар’єр).

До слова, нещодавно на своїй сторінці в Facebook саме нардеп Негулевський опублікував допис про мобільний шпиталь в Баштанській багатопрофільній лікарні, який допомогли облаштувати завдяки допомозі з Нідерландів. Госпіталь був розрахований на 50 ліжок, містив у собі хірургічний, реанімаційний, приймальний, лабораторний блоки, а також військовий автономний госпіталь. Усі блоки були облаштовані всім необхідним та готові до прийому пацієнтів. Через декілька днів, а саме 7 червня 2022 року, рашисти обстріляли Баштанку і зруйнували шпиталь. Це не перший випадок, коли після публікації інформації про об’єкти медичної чи гуманітарної допомоги ворог завдає точного удару. Тому краще уникати зайвого привернення уваги до таких локацій.

Крім того, екснардеп від «Слуги народу», колаборант і мажоритарник із Херсонщини Олексій Ковальов (округ №186), отримав 38,2 тис. грн компенсації за житло у січні та лютому 2022 року.

Зазначимо, що нещодавно на окупованій Херсонщині Ковальов зустрівся із першим заступником керівника адміністрації президента Росії Сєргєєм Кірієнком і заявив, що «Росія тут всерйоз і назавжди!». Саме тому нардеп потрапив у Реєстр держZрадників руху «Чесно».

Нагадаємо також, що наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що на той час нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо», який транслює ефір 4 каналу. Ковальов задекларував свої медіаактиви вартістю у понад 4 млн грн як подарунок. 29 грудня депутат подав відповідну декларацію із повідомленням про суттєві зміни в майновому стані.

Ще один мажоритарник від ПЗЖМ із окупованого Бердянська Запорізької області Олександр Пономарьов, якого мешканці називають «тіньовим господарем Бердянська» та «місцевим феодалом», а за інформацією «Схем» він ще й має російське громадянство та відвідує Росію, у січні-лютому отримав компенсацію за житло у розмірі 38,4 тис. грн. За даними розслідувачів, Пономарьов пов’язаний з компаніями, що постачають мастила для українських танків. Через погану якість цих мастил, за висновками експертизи, у 2017-му кількадесят бойових машин могли вийти з ладу. Та це, на жаль, не змусило Міноборони відмовитися від продукції постачальника. Крім того, як показав аналіз Руху «Чесно» голосувань Верховної Ради за час повномасштабної війни Росії проти України нардеп Пономарьов регулярно відсутній на засіданнях парламенту.

Також у січні 2022 року 20 тис. грн компенсації за житло отримав вже згаданий вище нардеп-втікач, мажоритарник із Запоріжжя Євген Шевченко, якого рік тому виключили із фракції «Слуга народу», а у березні СБУ затримала його при спробі перетину кордону з Польщею. До цього Шевченко став відомий через свою підтримку самопроголошеного президента Білорусі та поширенні меседжів російської пропаганди.

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Попри те, що за законом компенсація передбачена у разі, якщо нардепи не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці, частина із нардепів, які отримують компенсацію, все-таки на момент обрання до парламенту проживала в Києві.

Рух «Чесно» і в минулі скликання роботи Ради писав, що механізм компенсації за житло влада використовує у тому числі для підтримки своїх нардепів. Розподілення компенсації за житло депутатам протягом перших чотирьох місяців 2022 року демонструє диспропорцію між фракціями та групами. З іншого боку, компенсацію отримують особи, які не підпадають під критерії закону щодо наявності житла у столиці або реєстрації місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва. Окрема категорія — депутати, які декларують мільйонні статки, але не гребують отримувати з держбюджету додаткові 20 тис. щомісяця. Очевидно, що механізм оплати з коштів платників податків за житло нардепам Верховної Ради потребує перегляду та вдосконалення.

Рух «Чесно» на початку роботи Верховної Ради ІХ скликання неодноразово писав про компенсацію нардепам за житло. Так, тільки за перші пів року роботи нинішнього скликання парламенту 158 народних депутатів одержали компенсацію за проживання у столиці в розмірі близько 5,81 млн грн.

Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно»