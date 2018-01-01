Чийгоз: Ми відновимо цілісність країни, боротьба триває

За словами Чийгоза, «дасть Бог, ми разом проженемо ворога з нашої батьківщини

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз разом з президентом Петром Порошенко привітали українців з Новим роком. Чийгоз зокрема заявив, що впевнений у перемозі України. «Я вдячний долі за можливість привітати зі святами український народ і моїх співвітчизників. Я переконаний,



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Фото: Главком Ахтем Чийгоз

За словами Чийгоза, «дасть Бог, ми разом проженемо ворога з нашої батьківщини

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз разом з президентом Петром Порошенко привітали українців з Новим роком.

Чийгоз зокрема заявив, що впевнений у перемозі України.

«Я вдячний долі за можливість привітати зі святами український народ і моїх співвітчизників. Я переконаний, що ми з гідністю пройдемо цей шлях і виграємо цю війну. Ми відновимо цілісність нашої держави. Шановні співвітчизники, боротьба триває», - сказав Чийгоз.

За словами одного з лідерів кримськотатарського народу, «дасть Бог, ми разом проженемо ворога з нашої батьківщини, і разом зустрінемо такі свята і наступний Новий Рік».

Напередодні президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

Також Порошенко звернувся до українців Криму та Донбасу: «Брати і сестри, ваш дім – Україна».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман також подякував українцям за зміни в країні.

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