Курйоз на Черкащині. Членкині комісії видали посвідчення на вибори 28 березня

Документ затверджено мокрою печаткою та підписом голови комісії

Членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині. Про це Анастасія Горобець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

При цьому посвідчення затверджене головою окружної виборчої комісії і мокрою печаткою.

Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

У довиборах на 197-му окрузі братимуть участь журналіст та колишній бранець Кремля Роман Сущенко («Європейська Солідарність»), мер Золотоноші Віталій Войцехівський (партія «Слуга народу»), Андрій Іллєнко («Свобода»), громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія), Антон Подчапко («Влада народу»), підприємець та співак Сергій Василюк («Народовладдя»), Наталія Степушенко («Нові обличчя») та інші. Загалом у Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.

Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.

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