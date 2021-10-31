  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Курйоз на Черкащині. Членкині комісії видали посвідчення на вибори 28 березня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Черкаській області відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради - Курйоз на Черкащині. Членкині комісії видали посвідчення на вибори 28 березня
    У Черкаській області відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради
    фото: glavcom.ua

    Документ затверджено мокрою печаткою та підписом голови комісії

    Членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині. Про це Анастасія Горобець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    При цьому посвідчення затверджене головою окружної виборчої комісії і мокрою печаткою.

    Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

    У довиборах на 197-му окрузі братимуть участь журналіст та колишній бранець Кремля Роман Сущенко («Європейська Солідарність»), мер Золотоноші Віталій Войцехівський (партія «Слуга народу»), Андрій Іллєнко («Свобода»), громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія), Антон Подчапко («Влада народу»), підприємець та співак Сергій Василюк («Народовладдя»), Наталія Степушенко («Нові обличчя») та інші. Загалом у Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.

    Як повідомлялося, Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях.

    Читайте також:
    Теги: Європейська солідарність вибори Свобода мер Роман Сущенко Facebook журналіст партія Слуга народу влада співак Сергій Василюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Курйоз на Черкащині. Членкині комісії видали посвідчення на вибори 28 березня