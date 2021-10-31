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    Влада Саудівської Аравії висиляє з країни ліванського посла

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    Саудівська Аравія вирішила вислати ліванського посла - Влада Саудівської Аравії висиляє з країни ліванського посла

    Саудівська Аравія вирішила вислати ліванського посла

    Фото Unsplash

    Напередодні влада країни відкликала свого посла з Лівану для консультацій

    Влада Саудівської Аравії тимчасово заборонила імпорт продовольчих та промислових товарів з Лівану та запропонувала ліванському послу залишити країну протягом 48 годин. Про це 29 жовтня повідомляє Saudi Gazette.

    Напередодні влада країни відкликала свого посла з Лівану для консультацій.

    Приводом для дипломатичного скандалу стало інтерв’ю міністра інформації Лівану Георга Кордахі, яке вийшло в серпні, телеканалу Al-Jazeera, у якому він назвав дії коаліції на чолі з Саудівською Аравією в Ємені агресією.

    Як повідомив ліванський канал MTV з посиланням на власні джерела, розірвати дипломатичні відносини з Ліваном готові всі країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ, крім Саудівської Аравії, до неї входять Катар, Кувейт, ОАЕ, Бахрейн та Оман).

    Зі свого боку, прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті висловив жаль про рішення Саудівської Аравії відкликати свого посла в Бейруті. Він заявив, що Бейрут розраховує на перегляд королівством цієї позиції.

    «Ми глибоко шкодуємо про рішення Саудівської Аравії, і ми сподіваємося, що керівництво королівства з його мудрістю перегляне його. Ми, зі свого боку, продовжимо докладати всіх зусиль і наполегливості, щоб виправити ситуацію», – наводить його слова телеканал LBC.

    Нагадаємо, 9 жовтня Ліван повністю залишився без електрики через зупинку двох найбільших електростанцій.

    Теги: дипломатія ОАЕ влада Ліван
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    Влада Саудівської Аравії висиляє з країни ліванського посла