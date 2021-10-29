Вибори на Черкащині: «Слуга народу» витратила більше, ніж всі інші разом взяті

Звідки у кандидатів гроші та як вони їх витрачають

Хоч на виборах народного депутата на Черкащині (197 округ) балотується 25 кандидатів, суттєві ресурси на ведення кампанії мали всього кілька претендентів з очевидним домінуванням Віталія Войцехівського («Слуга народу»), Владислава Голуба (самовисування) та Романа Сущенка («Європейська солідарність»). Про це свідчать проміжні фінансові звіти кандидатів у народні депутати.

Значна частина звітів, які проаналізував рух «Чесно», не показують реальних масштабів кампанії. Політики або ведуть тіньову кампанію, або оплатять велику частину вже наданих послуг в останній тиждень кампанії.

Звідки у кандидатів гроші?

Дані проміжних звітів показують, що найбільше коштів до виборчого фонду залучили Роман Сущенко (1,3 млн) та Віталій Войцехівський (1 млн).

Кампанію Романа Сущенка профінансувала партія «Європейська солідарність». Реальне походження цих коштів ще певний час залишатиметься таємницею. Річ у тому, що у березні 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати квартальної звітності аж до завершення карантину. Нещодавно 38 журналістських, міжнародних та громадських організацій звернулися до парламенту із закликом відновити звітування політичних партій.

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До виборчого фонду Віталія Войцехівського («Слуга народу») кошти перераховували виключно фізособи. 21 донор надіслав кандидату однаковими платежами по 49,5 тис. грн та по 50 тисяч. Сукупно – понад мільйон гривень. Майже всі донори (крім двох) зареєстровані у Золотоноші, в місті, де Войцехівського вже тричі обирали міським головою.

Дані реєстрів свідчать, що більшість донорів Войцехівського були або й зараз є фізичними особами-підприємцями. Щонайменше кілька донорів є депутатами Золотоніської міської ради. Втім те, що кошти надходили у конкретні дні, однаковими сумами та подібність номерів розрахункових документів свідчать про те, що гроші до виборчого фонду перераховували централізовано.

Трійку за обсягами надходжень до виборчого фонду закриває самовисуванець Владислав Голуб. До його виборчого фонду надійшло 329 тис. грн. З них 100 тис. – кошти самого Голуба. Ще 210 тисяч кандидату перерахував Максим Полішкевич з села Дубіївка Черкаського району. Згідно з даними реєстрів, Полішкевич – керівник та засновник низки черкаських фірм: від юридичної до тих, які займаються наданням нерухомості в оренду.

Інші кандидати залучили до виборчих фондів суттєво менше коштів, хоча дехто з них і веде досить масштабні кампанії (Андрій Лобунець, Андрій Іллєнко та Іван Степанець).

На що витрачали гроші?

Хоч Віталій Войцехівський і має менший виборчий фонд, ніж Роман Сущенко, але кошти витрачає динамічніше. За цим показником кандидат від «Слуги народу» втричі випереджає Владислава Голуба, який за обсягами витрат посідає другу сходинку.

Близько третини всіх коштів кандидати витратили на розміщення зовнішньої реклами. Ще 20% пішло на поліграфію та брендовану продукцію. Особливість виборів на 197 окрузі – порівняно великі витрати на рекламу в інтернеті. На це кандидати спрямували понад 340 тис. грн, або 19,6% від всіх витрачених коштів.

Така частка витрат на рекламу в інтернеті є значною з огляду на те, що кандидати у президенти у 2019 році спрямували на рекламу в інтернеті всього 1% коштів. Під час парламентських виборів того ж року партії витратили на таку рекламу вже 2%. В окремих партій цей показник наближався до 6-7%. На місцевих виборах витрати на рекламу в інтернеті коливалися в середньому від 4 до 12%. Лідерами за витратами на інтернет-просування є передусім Віталій Войцехівський (195 тис.) та Роман Сущенко (83,5 тис.).

Разом з найбільшими витратами у Войцехівського вони – найбільш диверсифіковані. Відчутний акцент – на зовнішню рекламу. Згідно з вихідними даними, на окрузі розмістили 85 рекламних площин, на яких упродовж кампанії двічі змінювали сюжет.

Кінець вересня 2021 року (Фото: рух «Чесно»)

Друга половина жовтня 2021 року (Фото: рух «Чесно»)

За заявленим тиражем на зовнішній рекламі другу позицію посідає Роман Сущенко (50 штук), але його офіційні витрати на таку рекламу порівняно низькі — всього 52,3 тис. грн.

Друга половина жовтня 2021 року (Фото: рух «Чесно»)

Порівняно низькі витрати на зовнішню рекламу й у Владислава Голуба. Всього на розміщення зовнішньої реклами кандидат витратив 63 тис. грн. Заявлений тираж – сукупно 20 площин. Найбільшу частку фонду Голуб спрямував на виготовлення поліграфії та брендованої продукції (понад 200 тис.). Кампанія Голуба відрізняється значною кількістю агітаційних наметів, з яких цю поліграфію і поширюють.

Золотоноша, Черкаська область. Друга половина жовтня 2021 (Фото: рух «Чесно»)

У телерекламу найбільше вкладаються Войцехівський та Сущенко, але якщо кандидат від ЄС замовляв рекламу лише на телеканалі «Вікка», то Войцехівський — і на ньому, і на місцевій філії Суспільного телебачення.

Чого у фінзвітності кандидатів не вистачає?

Поки рано робити висновки щодо того, які витрати задекларували, а які ні. Проміжна фінансова звітність не враховує даних за останній, найдинамічніший тиждень кампанії. До того ж кандидати можуть оплачувати деякі послуги пізніше, ніж їх надавали. Саме тому те, чого зараз немає у даних, може з'явитися в остаточних звітах. Їх кандидати подадуть уже після виборів.

До прикладу, там мали б з'явитися витрати Андрія Лобунця («Європейська партія України»), який офіційно витратив на розміщення зовнішньої реклами всього 12,8 тис. грн, маючи при цьому щонайменше 24 рекламні площини.

Друга половина жовтня 2021 (Фото: рух «Чесно»)

До слова, 23 з 24 площин Андрія Лобунця на момент фіксації не містили вихідних даних. Це є порушенням виборчого законодавства. Втім і «Європейська партія України», і сам кандидат запевняють, що це помилка, яку виправили того ж дня, коли про неї повідомив «Чесно».

Така ж ситуація і з Андрієм Іллєнком, який, згідно із заявленим тиражем, має на окрузі 20 площин зовнішньої реклами. Таку рекламу «Чесно»фіксував і наприкінці вересня, і у другій половині жовтня. Водночас офіційні витрати Іллєнка на зовнішню рекламу — менш як 14 тис. грн.

Друга половина жовтня 2021 (Фото: рух «Чесно»)

Самовисуванець Іван Степанець із заявленим тиражем 30 площин офіційно витратив на зовнішню рекламу менш як 6 тис. грн.

Друга половина жовтня 2021 (Фото: рух «Чесно»)

Сергій Василюк, кандидат від партії «Народовладдя», подав до ОВК «нульовий» звіт, хоча веде на окрузі активну польову роботу, роздаючи, наприклад, друковані листівки з накладом у 75 тис. примірників. Керівник штабу Василюка Юрій Левченко повідомив «Чесно», що партія друкує ці листівки на власному обладнанні, а витрати на папір покажуть у квартальному звіті партії «Народовладдя».

Але є речі, які ми гарантовано не побачимо ні у проміжних, ні в остаточних звітах. По-перше, щонайменше частина кандидатів розпочали свої кампанії суттєво раніше дня реєстрації. Наприкінці вересня «Чесно» фіксував зовнішню рекламу Владислава Голуба та Івана Степанця, які на той момент ще не були кандидатами. Очевидно, ці витрати до виборчої звітності не потраплять.

Віталій Войцехівський має додаткову перевагу у вигляді уваги до округу Володимира Зеленського. Очільник країни буквально за два тижні до дня виборів відвідав Золотоношу та Канів (обидва міста входять до 197 округу). У поїздці Зеленського супроводжував і Віталій Войцехівський. Останній з президентом «оглянув» басейн однієї зі шкіл Золотоноші. Рух «Чесно» вже писав про те, що це, фактично, використання адмінресурсу. Хоча для президента важливо концентруватися на міжнародній політиці та посиленні обороноздатності країни, а не бути VIP-агітатором.

Детальніше читайте тут: Скандал на Черкащині. Зеленський агітує за кандидата від влади (фото)

Фото Офісу президента України

Округ рясніє інформаційними стендами, банерами та зовнішньою рекламою із «програмою президента України» «Велике будівництво». У поєднанні з офіційною агітацією Войцехівського, яка також апелює до президента, все це може створювати враження не двох окремих рекламних кампаній, а однієї суцільної. У будь-якому разі вони доповнюють одна одну.

Друга половина жовтня 2021 (Фото: рух «Чесно»)

Нагадаємо, 31 жовтня відбудуться вибори народних депутатів на Черкащині та Херсонщині, а також мера Харкова. У голосуванні можуть брати участь всі громадяни — і вакциновані, й ні. На дільниці треба приходити із засобами індивідуального захисту і, за можливості, брати ручку. Якщо виборці помічають порушення виборчого процесу вони можуть повідомити про них поліцію або громадську організацію за допомогою чат-бота Chesno Control (у Telegram). А для того, щоб виборці проводили у кабінках менше часу і не створювали черг, Рух «Чесно» підготував електронний інформаційний бюлетень, який дає розуміння, хто балотується в нардепи. Також Рух ЧЕСНО проаналізував декларації кандидатів.

Ігор Фещенко, для «Главкома»