Вибори мера в Харкові. Репортаж із міста, яке сумує за Кернесом

За дві доби журналісти «накатали» 400 км містом, яке готувалося до виборів

Що місцеві думають про кандидатів та агітацію…

31 жовтня у Харкові відбудуться вибори. Містяни обиратимуть міського голову, оскільки попередній мер Геннадій Кернес торік помер від коронавірусу. Весь цей час обов’язки голови виконував один із соратників Кернеса – секретар міськради Ігор Терехов.

Рух «Чесно» спілкувався з харків’янами на вулицях міста взимку цього року, фіксуючи очікування жителів від Терехова на посаді в.о. мера.

Ігор Терехов в інтерв’ю «Чесно» говорив, що він сам зацікавлений у тому, щоб вибори мера відбулися якнайшвидше.

За кілька тижнів до дня виборів журналісти вирушили до Харкова, щоб поспілкуватися з містянами, оцінити кількість візуальної політичної реклами на вулицях міста.

За дві доби вдалося проїхати близько 400 км Харковом і сфотографувати майже всі білборди на основних магістральних вулицях і кільцевій дорозі.

Аналітик руху «Чесно» Ігор Фещенко зауважує, що з усіх зареєстрованих кандидатів, а їх 10, активну кампанію на вулицях міста веде третина.

«Бачимо явне домінування Ігоря Терехова, який має більше зовнішньої реклами, ніж Михайло Добкін, Костянтин Немічев та Олександр Скорик разом взяті», – каже аналітик Фещенко.

Фото: листівка з посиланням на «Чесно.бюлетень»

Харків’яни, які не відмовилися поспілкуватися про вибори на камеру, підтверджують ці спостереження.

«В основному містом бачимо рекламу Терехова…», – каже співрозмовник, але переконує, що реклама не впливає на його вибір, бо він обирає того, «хто більше до душі лежить».

Душа співрозмовника, як він каже, більше лежить до кандидата Михайла Добкіна, також колишнього соратника Геннадія Кернеса.

Автор фото – Ігор Фещенко

Попри те, що політичних бордів у місті чимало, обличчя Терехова на них не видно. Ставка зроблена на ототожнення кандидата з самими харків’янами – лікарями, комунальниками, вчителями...

Автор фото – Сергій Огородник

Про вибори харків’яни говорять неохоче. Особливо на камеру. Молодь частіше відмахується, мовляв, політикою не цікавимося.

Продавчиня у продуктовому магазині на Журавлівці каже, що Терехов не виправдав очікувань і що минулого «як було» не повернеш. За її словами, у Харкові мало роблять для жителів різних периферійних районів, а благами у центрі можуть скористатися не всі харків’яни.



«Ну ось відкрили зоопарк, а сходити туди можна? Це ж дорого, 200 грн – дорослий квиток. Порахуйте, якщо сім’я з двома дітьми піде в зоопарк, то це тільки на квитки треба витратити гривень 600. А діти ще захочуть солодку вату чи якусь розвагу. То хіба це по кишені простим людям?», – розмірковує продавчиня.

Тут варто згадати, що «Чесно» проаналізував 100 днів роботи Ігоря Терехова на посаді в. о. міського голови.

У пункті прокату авто менеджери хвалять Харків у порівнянні з Києвом за відсутність заторів і нормальні дороги, але дають зрозуміти, що від виборів нічого доброго не очікують.

«Немає таких кандидатів, за яких би хотілося йти та проголосувати», – відповідає один з працівників.

«А якби у вас балотувався Віталій Кличко? Хотіли б собі такого мера?» – запитуємо в менеджера.

«Та боронь Боже! У вас у Києві бардак», – сміється у відповідь працівник прокату авто.

Чоловік із прапором УПА біля пам’ятника Тарасу Шевченкові охоче коментує на камеру, що вибирати нема з кого. «В Україні були часи і важчі, але не було підліших», – каже чоловік і додає, що основні кандидати нічим не кращі за покійного Кернеса.

Розмову з чоловіком у вишиванці уважно слухає інший перехожий, який фотографує на свій телефон журналістів «Чесно» зі співрозмовником. Цікавимося у перехожого, чи визначився він, за кого голосувати?



«Визначився, але не скажу. За Терехова не хочу, він був заступником Кернеса добрим, але мером хай буде інша людина», – відповідає чоловік.



«Якщо Терехов довго був заступником, то може вже навчився бути мером? Чому ви хочете іншого?» – перепитуємо у чоловіка.

«Може й навчився, але я за іншого голосуватиму», – сміється у відповідь.

У саду Шевченка прогулюється сім’я з дитиною, краєм вуха чуємо порівняння Харкова з Києвом і Львовом не на користь останніх. Запитуємо, чого жителям бракує в сучасному Харкові.

«Ми говорили з дружиною про несправедливість. Подивіться, який став гарний Харків. Парки, сквери, вулиці. У Києві не так, і навіть у Львові не так гарно, але туди їдуть туристи, а до нас – ні. От міська влада і недопрацьовує. Нам потрібні туристичні маршрути, історичні маршрути з архітектурними екскурсіями, наприклад. Якщо прогуляємося в центрі та помилуємося будинками архітектора Бекетова, ви будете вражені», – відповідає чоловік.

Натомість ремонтом кільцевої дороги він незадоволений, каже, що її постійно ремонтують замість того, щоб один раз зробити якісно.

Прихильниця кандидата від «Європейської солідарності» Олександра Скорика каже, що її кандидатові перешкоджають у розміщенні зовнішньої реклами. Водночас помічаємо у місті борди з рекламою за Скорика, а також короткі ролики на плазмових екранах і рекламу на місцевих FM-радіостанціях.

Склалося враження, що харків’яни не квапитимуться йти голосувати на дільниці, боротьба точитиметься між двома-трьома кандидатами. Якщо активність буде невисокою і жоден із кандидатів у першому турі не набере понад 50%, другий тур буде радше марнуванням коштів.

Нагадаємо, 31 жовтня відбудуться вибори харківського міського голови. У голосуванні можуть брати участь усі громадяни – вакциновані чи ні. На дільниці треба приходити із засобами індивідуального захисту і, за можливості, брати ручку. Щоб виборці проводили у кабінках менше часу та не створювали черг, рух «Чесно» підготував електронний інформаційний бюлетень, який дає розуміння, хто балотується у мери Харкова. Також «Чесно» моніторить, як агітують кандидати на Харківщині та проаналізував їхні програми й декларації.

Сергій Огородник, рух «Чесно»