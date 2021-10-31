Ніяких е-паспортів: у ЦВК пояснили, які документи брати на вибори

Виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта

Сьогодні, 31 жовтня відбудеться голосування на проміжних виборах нардепів в округах №№184 і 197, а також на позачергових виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. ЦВК нагадує про необхідність приходити на виборчі дільниці з паспортами громадянина України у вигляді книжечки або картки. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

«Для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт (у вигляді паспортної книжечки або картки)», – йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що 23 серпня 2021 року набрали чинності зміни до закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (про запровадження е-паспортів).

«Статтею 8 Виборчого кодексу України передбачено, що документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, є, зокрема, паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки), який виборець у день голосування має пред'явити члену дільничної виборчої комісії для отримання виборчого бюлетеня», – зазначили в Центрвиборчкомі.

Також нагадується, що згідно з пунктом 9 Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їхніх електронних копій, затвердженого постановою уряду від 18 серпня, перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон з використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов’язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг, у будь-яких інших випадках, передбачених законодавством.

«Зараз для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України», – пояснили в ЦВК.

Аби уникнути непорозумінь під час отримання виборчих бюлетенів під час завтрашнього голосування, в Центрвиборчкомі звертаються до виборців з проханням мати при собі паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки.

Читайте також: