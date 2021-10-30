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    Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях

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    Отримати щеплення охочі зможуть&nbsp;з 9:00 до 18:00 - Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях

    Отримати щеплення охочі зможуть з 9:00 до 18:00

    Фото з відкритих джерел

    Імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca

    У Харкові на виборчих дільницях запрацюють пункти вакцинації. Жителі зможуть отримати щеплення від коронавірусу у 41 такому пункті. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

    Зазначено, що пункти вакцинації працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

    Так, отримати щеплення охочі зможуть з 9:00 до 18:00.

    Відомо, що імунізація проводитиметься вакцинами Coronavac, Pfizer та AstraZeneca.

    «У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання – зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків’ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров’я та здоров’я близьких», – йдеться в повідомленні.

    31 жовтня харків’яни обиратимуть мера, за крісло очільника міста боротимуться 10 кандидатів.

    Нагадаємо, станом на ранок 30 жовтня, в Україні зафіксовано 26198 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1643, медпрацівників – 379. Також за минулу добу, госпіталізовано – 5305 осіб, летальних випадків – 541, одужало – 9449 осіб.

    Як повідомлялося, Зеленський призначив кандидата в нардепи головою Херсонської ОДА.

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    Теги: Харків вибори щеплення коронавірус
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    Харків’ян будуть вакцинувати на виборчих дільницях