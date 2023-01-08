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Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чому Путін напав на Україну саме взимку – версія Банкової
Путін вважав, що українці з квітами зустрічатимуть російську армію
фото з відкритих джерел

Подоляк переконаний, що Путін певний час психологічно готував себе до того, що він зайде в країну та зможе там масово нищити людей

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чому російські війська вторглися до України саме взимку 2022 року. Про це Подоляк сказав в інтерв'ю каналу «Рада» під час загальнонаціонального телемарафону.

«Це питання психології Путіна. Треба було самого себе переконати в тому, що він «цар» і має право масово вбивати людей. Він влітку 2021 року зустрічався на рівні президентів США та Росії, де ультимативно сказав, що хоче отримати те-то і те-то з точки зору російської безпеки (у військовому сенсі, регіональному). Путін певний час психологічно готував себе до того, що він зайде в країну та зможе там масово нищити людей, і після цього не буде ніякої відповідальності. Йому треба було просто повірити в це. І він в це повірив після багатьох зустрічей», – зазначив радник голови ОП.

За його словами, Путін сам себе переконав, що ЄС і США не допомагатимуть Україні, а більшість українців зустрічатимуть російських окупантів квітами.

«Путіну треба було психологічно підготуватися, що він буде геніальним полководцем, «царем», якому ніхто не дорікатиме, що він зайшов масово вбивати людей. І коли він повірив в це, побачив боязливу політику ЄС, нейтрально-байдужу позицію США, зі слів Медведчука, Путін подумав, що тут 90% зустрічатимуть з квітами ржаву армаду російської армії, він сказав: «Ну все пішли, все нормально, ніяких проблем у нас не буде». Ось так було ухвалене рішення. 20 років в Росії доводили своїм громадянам – ми не даємо вам багато грошей, щоб ви жили кайфово, але ми вам говоримо про велич, будь-кого поставити на коліна. Ось ми зараз зайдемо в Україну, ви побачите, там 40 мільйонів людей будуть верещати від страху. А сьогодні вони розуміють, що верещати від страху буде політична «еліта» РФ», – сказав представник Офісу президента.

На думку Подоляка, на численні публікації у західних ЗМІ на початку минулої зими, що, мовляв, Україна не вистоїть перед наступом РФ, Кремль витратив багато коштів.

«І зараз витрачає багато коштів на те, щоб примусити України сісти за стіл переговорів, щоб мирно врегулювати питання. Це дуже «класно» звучить: ви зайшли до нас додому, повбивали людей, а тепер ми хочемо з вами мирно врегулювати наш конфлікт. А друга складова – це бійтеся, бо ми в січні чи в лютому будемо масово йти в Україну», – підсумував Подоляк.

Раніше генсек НАТО назвав умову, за якої Україна виживе як незалежна держава.

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Теги: росія війна путін Україна Офіс президента Михайло Подоляк зима

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