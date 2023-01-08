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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Пишні похорони – лише прелюдія. Про жалюгідного та самотнього Путіна в церкві

glavcom.ua
Влада – це самотність та ненависть

Путіну потрібно було більше читати в молодості

Мовою оригіналу

Есть такой гениальный роман у Маркеса: Осень Патриарха.

Роман о власти, диктатуре и одиночестве.

Глядя на Путина в церкви, жалкого и одинокого в ночь Рождества, я почему-то вспомнил эту книгу.

И понял, что он ее не читал.

Судя по людям, которые его окружают, судя по его словам и действиям, он вообще мало что читал.

Не как его любимчик Кадыров – совсем ничего – но явно недостаточно, чтобы анализировать и сопоставлять свою судьбу с судьбой облаченных властью персонажей.

А стоило бы читать... не прихлебателей, сравнивающих его с «великими», а строки, оставшиеся в людской истории кровавыми, полными страха и муки бороздами.

Власть – страшное бремя.

От Артаксеркса до Нерона, Калигулы, Тиберия, Ирода...

Власть – это зверь, не только для тех, кто кончится в его зубах, но и для того, кто думает, что им управляет.

Власть – это одиночество и ненависть, это презрение и обос*аный постамент разрушенного памятника в финале.

И пышные похороны лишь прелюдия к бессрочному унижению за содеянное.

Надо было больше читать в молодости.

Хотя...

Каждому – свое.

Джерело
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Теги: росія путін путінський режим

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