Пишні похорони – лише прелюдія. Про жалюгідного та самотнього Путіна в церкві
Путіну потрібно було більше читати в молодості
Мовою оригіналу
Есть такой гениальный роман у Маркеса: Осень Патриарха.
Роман о власти, диктатуре и одиночестве.
Глядя на Путина в церкви, жалкого и одинокого в ночь Рождества, я почему-то вспомнил эту книгу.
И понял, что он ее не читал.
Судя по людям, которые его окружают, судя по его словам и действиям, он вообще мало что читал.
Не как его любимчик Кадыров – совсем ничего – но явно недостаточно, чтобы анализировать и сопоставлять свою судьбу с судьбой облаченных властью персонажей.
А стоило бы читать... не прихлебателей, сравнивающих его с «великими», а строки, оставшиеся в людской истории кровавыми, полными страха и муки бороздами.
Власть – страшное бремя.
От Артаксеркса до Нерона, Калигулы, Тиберия, Ирода...
Власть – это зверь, не только для тех, кто кончится в его зубах, но и для того, кто думает, что им управляет.
Власть – это одиночество и ненависть, это презрение и обос*аный постамент разрушенного памятника в финале.
И пышные похороны лишь прелюдия к бессрочному унижению за содеянное.
Надо было больше читать в молодости.
Хотя...
Каждому – свое.
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