«Червоні лінії» Путіна: оглядач Bloomberg пояснив, чому не варто боятися диктатора

Західні союзники не повинні остерігатися постачати Україні зброю, вважає експерт

Захід надає Україні військову допомогу з обережністю і більше для оборони, щоб диктатор Путін і російська громадськість не могли розглядати постачання оборонної зброї як перетин «червоної лінії» Кремля. Втім, для перемоги Україні треба більше зброї. Про це пише оглядач Bloomberg, який висвітлює європейську політику, Андреас Клют.

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Автор зазначає, для захисту України та народу, українські воїни повинні вигнати росіян з українських регіонів, які путінська армія незаконно захопила.

«Тому на тактичному рівні різниця між захистом і нападом руйнується. Україна не може виграти, а Росія не може програти, якщо українці не зможуть протистояти росіянам», – ідеться в статті.

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На думку автора, з цієї причини США, Німеччина та інші союзники повинні піти далі і поставити Україні основні бойові танки та інше озброєння, яке просить Київ. Але одна умова – «українці не повинні використовувати будь-яку західну зброю для контратаки на власне Росію, і, мабуть, повинні взагалі утриматися від удару».

«Якщо Кремль, з Путіним чи без нього, справді має червону лінію, таке вторгнення було б її перетином, як передбачає російська ядерна доктрина. Однак, крім цього, мабуть, немає сенсу так хвилюватися про «червоні лінії» Путіна. Якщо вони взагалі є, вони, швидше за все, будуть нагадувати щось середнє між пурпуровими каракулями та рожевими відтінками. З його КДБешним розумом він міг просто блефувати, коли брязкав ядерною зброєю та робив інші диявольські погрози. Він хоче вселяти страх, але боїться сили. Нехай турбується про «червоні лінії» Заходу замість цього», – вважає Клют.

Оглядач додав, коли Путін вторгся в Україну, він припускав, що може подолати її, водночас розділяючи, шантажуючи та змушуючи Захід прийняти результат. Але порівняно з 2014 роком, коли диктатор незаконно анексував український Крим, тепер, він «мабуть, розуміє, був неправий у всіх пунктах».

«Найкраща політика для українців – боротися з ним усім, що у них є, а для Заходу дати їм усе, що їм потрібно для перемоги», – підсумував він.

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