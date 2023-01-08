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Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті

Ольга Лящук
glavcom.ua
Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті
Окупанти продовжують руйнувати Соледар і Бахмут
фото з відкритих джерел

Зеленський заявив, що ситуація на передовій за перший тиждень сильно не змінилася

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 січня відвідав військових, які обороняють Бахмут і Соледар Донецької області. Він організував перекидання туди додаткових сил та посилення вогню. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави каже, що ситуація на передовій за перший тиждень сильно не змінилася: тривають важкі бої на Луганщині й Донеччині. У Бахмуті і Соледарі ситуація складна, окупанти зруйнували більшу частину цих міст, але українські військові продовжують триматися, стверджує президент.

«Немає такого клаптика землі біля цих двох міст, на якому б не віддав своє життя окупант за божевільні ідеї господарів російського режиму. Це одне з найбільш кривавих місць на фронті», – сказав Зеленський.

За його словами, під час відвідування цих місць Сирський відзначив бійців нагородами за стійкість. Також він там організовував кроки для зміцнення оборони, серед яких – перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню.

«Треба розуміти, що всі наші позиції, всі наші дії в обороні взаємопов’язані, і від стійкості та ефективності дій у кожній точці фронту залежить стійкість та ефективність дій на фронті загалом», – додав Зеленський.

До слова, триває 319-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна Бахмут

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