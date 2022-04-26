Саакашвілі близький до інвалідності: лікар політика розповів про стан його здоров’я

Саакашвілі 1 жовтня затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі

Експрезидент Грузії потребує лікування за кордоном

Ув'язнений експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі перебуває у важкому стані він потребує лікування за кордоном. Про це заявив лікар створеного при омбудсмені Грузії альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе, якого цитує «Інтерфакс».

«Його (Саакашвілі) стан настільки важкий, що необхідне негайне лікування в якійсь закордонній клініці. Ми говорили, що процес поступово призведе пацієнта поки що до інвалідності, а потім, можливо, до смерті. Зараз ми наблизилися до цієї точки», –заявив Тоїдзе журналістам у вівторок.

Минулого тижня члени альтернативного медичного консиліуму відвідали та оглянули Саакашвілі у в'язниці. Лікарі готують висновок щодо стану його здоров'я.

Також минулого тижня, 22 квітня, Спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії спростувала поширену інформацію щодо різкого погіршення здоров'я Саакашвілі. За даними служби, політик перебуває під цілодобовим інтенсивним медичним наглядом та забезпечений усіма медичними послугами.

Лідер опозиційної партії «Єдиний національний рух» Никанор Мелія у вівторок на брифінгу звернувся до президента Грузії Саломе Зурабішвілі з проханням помилувати Саакашвілі та направити його на лікування за кордон.

Нагадаємо, Саакашвілі 1 жовтня затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не помилує ув'язненого колишнього главу держави Михайла Саакашвілі, оскільки вважає, що це підвищить поляризацію у суспільстві