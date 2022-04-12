Саакашвілі шкодує про своє рішення сісти у грузинську в'язницю

Михайло Саакашвілі наголошує, що якби він знав, що буде війна такого масштабу, то нікуди б не поїхав

Колишній президент Грузії «остаточно переконався, що грузинська влада лягає під Кремль»

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі шкодує, що свого часу поїхав до Тбілісі, де його арештували та запроторили до в’язниці. На його сторінці у Facebook Саакашвілі наголошує, що якби він знав, що буде війна такого масштабу, то нікуди б не поїхав.

«Багато хто питає, як вийшло, що в такий вирішальний момент історії я не в Києві, а у грузинській в'язниці. Звичайно, якби я міг уявити, що скоро буде війна такого масштабу, я б нікуди не поїхав. Але восени минулого року я остаточно переконався, що грузинська влада лягає під Кремль уже повністю і, ризикуючи життям та свободою, я поїхав допомагати грузинській опозиції, яку реально і тоді підтримувала більшість населення, незважаючи на фальсифіковані вибори», – написав Саакашвілі.

Він додав, що з того часу не припиняється боротьба і вона зараз виявляється у тому, що майже 90% грузинів підтримують Україну і пропутінська влада опинилася у повній ізоляції.

«Але мені дуже важко, що з усім моїм досвідом та міжнародними зв'язками, особливо у світових медіа, я не можу бути поряд із Зеленським та його командою», – шкодує колишній грузинський лідер.

Політик повідомив, що наразі пише статті у різні міжнародні медіа, листи до своїх знайомих політиків, але це 10% того, що він міг би зробити.

«Водночас, моя присутність тут прискорює процес заміни проросійської влади на проукраїнську. Ми обов'язково досягнемо цього найближчим часом. І тоді я зможу повернутися до свого будинку в Київ і стати в дію», – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, 22 лютого Саакашвілі вважає визнання Росією «ЛДНР» перемогою України.