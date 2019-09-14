Зеленський ветував новий Виборчий кодекс



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Володимир Зеленський Фото УНІАН

Доповідати пропозиції Зеленського під час розгляду Виборчого кодексу на засіданні ВР буде представник президента у парламенті Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради.

У поданні президента зазначається, що кодекс «містить положення, які не відповідають Конституції України».

Також наголошується, що положення Кодексу «не враховують останні позитивні зміни у виборчому законодавстві, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур».

«Аналіз положень Кодексу дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерною для пропорційної виборчої системи із закритими списками», – йдеться у поданні.

Доповідати пропозиції глави держави під час повторного розгляду Виборчого кодексу на пленарному засіданні ВР буде представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками. За відповідний законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Закон набуває чинності 1 грудня 2023 року.

Стефанчук назвав головне завдання для Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна рада України у п’ятницю, 13 вересня, скасувала проведення ранкового та вечірнього пленарних засідань у вівторок, 17 вересня.