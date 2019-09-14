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    Політика

    Зеленський ветував новий Виборчий кодекс

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    Володимир Зеленський - Зеленський ветував новий Виборчий кодекс
    Володимир Зеленський
    Фото УНІАН

    Доповідати пропозиції Зеленського під час розгляду Виборчого кодексу на засіданні ВР буде представник президента у парламенті Стефанчук

    Президент України Володимир Зеленський повернув на повторний розгляд Верховній Раді Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

    Відповідна інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради.

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    У поданні президента зазначається, що кодекс «містить положення, які не відповідають Конституції України».

    Також наголошується, що положення Кодексу «не враховують останні позитивні зміни у виборчому законодавстві, спрямовані на його вдосконалення, не узгоджуються з законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації та організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур».

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    «Аналіз положень Кодексу дає підстави для висновку про фактичне збереження складової, характерною для пропорційної виборчої системи із закритими списками», – йдеться у поданні.

    Доповідати пропозиції глави держави під час повторного розгляду Виборчого кодексу на пленарному засіданні ВР буде представник президента у парламенті Руслан Стефанчук.

    Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому проект Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів до парламенту за відкритими списками. За відповідний законопроект №3112-1 проголосували 230 народних депутатів. Закон набуває чинності 1 грудня 2023 року.

    Стефанчук назвав головне завдання для Верховної Ради.

    Нагадаємо, Верховна рада України у п’ятницю, 13 вересня, скасувала проведення ранкового та вечірнього пленарних засідань у вівторок, 17 вересня.

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