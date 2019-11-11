ЦВК зареєструвала Рудика народним депутатом



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Сергія Рудика зареєстровано народним депутатом Фото: facebook.com/UACEC

Після того, як Рудик принесе присягу, то в Раді IX скликання буде 424 нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради за результатами позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба ЦВК у Facebook.

Нагадаємо, 5 листопада, завершився виборчий процес на всіх округах. Рудик набрав 18921 голос виборців. Після того, як Рудик принесе присягу, то в Раді IX скликання буде 424 парламентарія.

Зазначимо, в деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву в зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.