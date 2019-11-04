ЦВК почне проводити відеотрансляцію засідань
Трансляція засідань ЦВК здійснюватиметься поки що у тестовому режимі
Центральна виборча комісія з 5 листопада розпочне відеотрансляцію своїх засідань.
Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.
«Спостерігати за перебігом засідань, трансляція яких здійснюватиметься поки що у тестовому режимі, можна буде на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що започаткування трансляції засідань ЦВК стане «ще одним важливим і ефективним кроком щодо посилення відкритості та прозорості діяльності Комісії».
До слова, 29 жовтня стало відомо, що Центральна виборча комісія завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу в Черкаській області.
Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.
Проте 28 серпня це рішення було скасовано у суді.