ЦВК почне проводити відеотрансляцію засідань



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Фото: Facebook ЦВК

Трансляція засідань ЦВК здійснюватиметься поки що у тестовому режимі

Центральна виборча комісія з 5 листопада розпочне відеотрансляцію своїх засідань.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

«Спостерігати за перебігом засідань, трансляція яких здійснюватиметься поки що у тестовому режимі, можна буде на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що започаткування трансляції засідань ЦВК стане «ще одним важливим і ефективним кроком щодо посилення відкритості та прозорості діяльності Комісії».

До слова, 29 жовтня стало відомо, що Центральна виборча комісія завершила повторний підрахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці 198 округу в Черкаській області.

Нагадаємо, раніше ЦВК зареєструвала Сергія Рудика народним депутатом, обраним в ОВО № 198 на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Проте 28 серпня це рішення було скасовано у суді.