ЦВК заявила, що перші вибори у деяких громадах під загрозою зриву



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ЦВК закликає політичні партії та членів районних виборчих комісій посприяти у належній організації місцевих виборів 22 та 29 грудня

У деяких Об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) організація місцевих виборів опинилася під загрозою зриву у зв'язку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

«ЦВК закликає політичні партії та членів районних виборчих комісій посприяти у належній організації місцевих виборів 22 та 29 грудня», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Центральна виборча комісія призначила на 22 та 29 грудня 2019 року перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад.

«Проте Комісія змушена констатувати, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву у звʼязку з ухиленням певних членів районних виборчих комісій від виконання своїх обовʼязків. Відтак, в деяких РВК свої повноваження здійснюють лише близько 60 відсотків членів від сформованої кількості комісій. Окрім того, в окремих комісіях їх керівний склад теж ухиляється від виконання своїх обовʼязків. Тож ЦВК звертається до політичних партій поставитися з розумінням і відповідальністю до вказаних проблем, ще раз ретельно переглянути членів комісій, яких вони подавали до їх складу, та в максимально стислі терміни вплинути на виправлення ситуації, аби РВК змогли вчасно сформувати відповідні територіальні та дільничні виборчі комісії», – повідомляє ЦВК.

Окрім того, Комісія нагадує членам виборчих комісій, що за ухилення ними від виконання своїх повноважень, відповідно до статті 157 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність.

ЦВК також нагадує, що згідно з календарними планами основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів районні виборчі комісії з місцевих виборів зобов’язані відповідно до 9 та 16 листопада 2019 року включно сформувати склад (утворити, вносити зміни до складу) сільських, селищних, міських виборчих комісій. Також ці ж районні виборчі комісії відповідно до 6 та 13 грудня 2019 року включно повинні утворити дільничні виборчі комісії для проведення відповідних виборів.