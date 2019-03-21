ЦВК зареєструвала ще 70 іноземних спостерігачів на виборах президента



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Станом на 21 березня 2019 року ЦВК зареєструвала 1890 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 70 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначаєтья, що 63 спостерігачів зареєстровано від США, трьох - від Українського конгресового комітету Америки, трьох - від Туреччини, одного - від Азербайджану.

Станом на 21 березня 2019 року Центрвиборчком зареєстрував 1890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій і 15 іноземних держав на майбутніх виборах, йдеться у повідомленні.

Раніше член Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька повідомила, що ЦВК прогнозує безпрецедентну кількість спостерігачів на виборах президента.

Нагадаємо, ЦВК збільшила кількість бюлетенів для першого туру виборів президента.