ЦВК прогнозує безпрецедентну кількість спостерігачів на виборах президента



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На сьогодні вже зареєстровано близько тисячі іноземних спостерігачів

Спостерігачами на виборах в Україні можуть бути національні неурядові організації та іноземці

На виборах президента України спостерігачами зареєструвалася безпрецедентна кількість українських неурядових організацій.

Про це в ефірі «Громадського» повідомила член Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

Вона пояснила, що спостерігачами на виборах в Україні можуть бути національні неурядові організації та іноземці - від іноземних країн або міжнародних організацій.

«В цьому році безпрецедентна кількість - 139 неурядових українських організацій зареєструвалися в якості спостерігачів. Ми були дуже суворі в перевірці документів у Центрвиборчкомі: для нас ключовим критерієм є дійсний факт існування цієї організації, і обов’язково в статуті, як різновид діяльності організації повинне бути спостереження за виборами», - розповіла Бернацька.

За її словами, на сьогодні вже зареєстровано близько тисячі іноземних спостерігачів.

Як повідомлялося, що станом на 15 березня 2019 року Комісія зареєструвала 742 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 8 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Також ЦВК зареєструвала 23 спостерігача від Парламентської асамблеї НАТО.