Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов назвав країну, на яку РФ могла б напасти, якби перемогла Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов назвав країну, на яку РФ могла б напасти, якби перемогла Україну
Російський диктатора Володимир Путін та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
фото з відкритих джерел

Росія у війні проти України зараз не має жодних успіхів

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що російський диктатор Володимир Путін міг атакувати Казахстан, якби Росія захопила Україну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан», – сказав Данілов.

Данілов зазначив, що Росія у війні проти України зараз не має жодних успіхів. Він також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

«Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі розгортатимуться події», – зазначив він.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).

Читайте також: 

Теги: Олексій Данілов путін війна росія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данілов: «Людей, які на сьогодні знають точно всі плани контрнаступу, не існує»
Остаточні плани контрнаступу ще не затверджені Зеленським – Данілов
Сьогодні, 20:40
Бої за Бахмут тривають понад дев'ять місяців
Захопити Бахмут до 9 травня: Данілов посміявся над планами Кремля
3 травня, 06:40
Данілов детально пояснив, чому Росія має зникнути
Данілов детально пояснив, чому Росія має зникнути
1 травня, 18:22

Політика

«Це не голлівудський фільм»: голова МЗС Великої Британії уявив контрнаступ ЗСУ
«Це не голлівудський фільм»: голова МЗС Великої Британії уявив контрнаступ ЗСУ
Данілов назвав країну, на яку РФ могла б напасти, якби перемогла Україну
Данілов назвав країну, на яку РФ могла б напасти, якби перемогла Україну
Заявка до книги рекордів Гіннеса: Данілов висміяв найкоротший парад в Москві
Заявка до книги рекордів Гіннеса: Данілов висміяв найкоротший парад в Москві
МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві
МЗС жорстко відреагувало на участь іноземних лідерів у параді в Москві
Зеленський пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України
Зеленський пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України
НАЗК внесло виробника китайських автівок до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло виробника китайських автівок до переліку міжнародних спонсорів війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
30K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
17K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
8448
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6827
Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет

Новини

Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Сьогодні, 21:50
Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту