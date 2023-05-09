Данілов назвав країну, на яку РФ могла б напасти, якби перемогла Україну

Росія у війні проти України зараз не має жодних успіхів

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що російський диктатор Володимир Путін міг атакувати Казахстан, якби Росія захопила Україну. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло на території нашої країни, то наступним був би Казахстан», – сказав Данілов.

Данілов зазначив, що Росія у війні проти України зараз не має жодних успіхів. Він також прокоментував візит президентів Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, Таджикистану, прем'єр-міністра Вірменії та білоруського диктатора на парад до Москви.

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«Не знаю, що їх спонукало туди приїхати. Подивимося, як далі розгортатимуться події», – зазначив він.

Нагадаємо, у Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

На запрошення російської сторони прибули: Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану; Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії; Емомалі Рахмон, президент Таджикистану; Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану; Садир Жапаров, президент Киргизстану; Шавкат Мірзійоєв, президент Узбекистану; Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі.

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На параді була відсутня авіація й танки (окрім музейного Т-34).