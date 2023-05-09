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Парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео)

Путін підготував своїм прихильникам подарунки

У столиці Росії, сьогодні, 9 травня, проходить святковий парад, приурочений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. 

На День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов

Наразі на вулицях Москви зібралося чимало військової техніки. Крім того, для гостей параду облаштували спеціальні місця: зону з червоними сидіннями. До того ж на росіян очікують подарунки: мішечки з конструктором усередині.

Путін підготував бонуси за відвідування параду
Путін підготував бонуси за відвідування параду
фото: RIAKremlinpool

До параду у столиці Росії Москві добряче підготувалися військові: в одного з прислужників президента країни-агресорки Володимира Путіна помітили антидронову рушницю. Фото розлетілося соцмережами.

Парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео) фото 1

Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну про Росії й неонацистську нечисть.

Зазначимо, росіяни розповіли, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна, а не Путіна.

Нагадаємо, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Зауважимо, Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео).

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Читайте також: Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Теги: росія парад Москва відео

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