Данілов детально пояснив, чому Росія має зникнути

Данілов нагадав, що протягом століть РФ реалізовувала продуману та цілеспрямовану політику нищення України

Секретар РНБО Олексій Данілов на конкретних прикладах пояснив, чому українці вважають, що Росія має зникнути в її сучасному вигляді та в сучасних кордонах. Про це Данілов написав Facebook.

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«Там, де доля України перетинається з Росією, – це завжди історія мільйонів жертв, вбивств і страждань. Все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть, гниль і бруд», – написав секретар РНБО.

Так, Данілов нагадав, що протягом століть РФ реалізовувала продуману та цілеспрямовану політику нищення України – мови, культури та історії. За його словами, ненависть до всього українського лежить в основі людожерської ідеології «руського міру».

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Так зване «остаточне вирішення» українського питання – це не що інше, як національна ідея РФ. У свою чергу вільна та незалежна Україна – це історичний вирок для Росії як країни, держави, імперії, яка не змогла повноцінно стати ні першим, ні другим, ні третім.

«Мільйони ненароджених українських дітей, ненаписаних книг, непрочитаних віршів. Поламані долі, вкрадене минуле і спроба вкрасти наше майбутнє!

Тому що Росія – це:

1. Територія всеосяжного рабства і насильства як норми.

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2. Домінування покірного людського стада без почуття гідності та самоповаги.

3. Утворення, яке всім своїм існуванням довело, що може жити тільки знаходячись по коліна у своїй або чужій крові.

4. Те, що не реформується і не лікується.

5. Рабство як норма, свобода як відхилення.

6. «Еліта» в ролі дворових холопів у Господаря, без позиції, принципів і гордості.

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7. Керманичі з психічними розладами – комплексами неповноцінності, манії величі та переслідування.

8. Поневолені країни і народи Кавказу, Сибіру, Уралу, Півдня, Далекого Сходу.

9. Знищені мови і культури колонізованих народів. Стерта з пам’яті історія про спротив колонізації та зросійщенню.

10. Колективна відповідальність і вина за злочини путінізма проти України», – резюмував Данілов.

Триває 432-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.