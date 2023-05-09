Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня

У Москві на параді показали військову техніку, яка перебуває на озброєнні армії РФ

У столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть. Зауважимо, промова Путіна була короткою й без розповідей про уявні «перемоги великої російської армії». Не пролунали й слова про військові поразки країни-агресорки.

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Також на параді росіяни показали військову техніку, яка перебуває на озброєнні армії РФ. До слова, це лише один музейний танк Т-34, декілька зенітних ракетних комплексів С-400 та десяток БМП. Повітряну частину параду перемоги на Красній площі в Москві скасували.

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Українці швидко викрили брехню Кремля та покепкували з дій російської влади.

«Парад без літаків, без танків (один лише Т34), без гармат, без безпілотників, без... побєди. Була ядерка, грудка С400, по декілька автівок й фсьо.

Одні лише курсанти та ряжені донські кізякі. Показово.Там все навіть гірше, ніж нам здається, хоча й не так погано, як хотілося би. Парад побєди без побєди 2023», – йдеться в дописі Олега Саакяна.

«На так званому параді пабєди у Москві проїхав лише єдиний музейний танк Т-34

І жодного літака, навіть музейних!)», – пише Олександр Аронець.

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Нагадаємо, на День перемоги до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

До слова, президенти дружніх до Путіна країн сиділи засмученими. Їх не вразив ані виступ диктатора, ані російські військові й техніка.

Крім того, до параду у столиці Росії Москві добряче підготувалися військові: в одного з прислужників президента країни-агресорки Володимира Путіна помітили антидронову рушницю. Фото розлетілося соцмережами.

Також, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.