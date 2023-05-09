Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
Т-34-85 – це модифікація радянського танка Т-34 з 85-міліметровою гарматою
фото з відкритих джерел

Танки планувалося використовувати для парадів на Червоній площі та зйомок історичних фільмів

В Москві на параді до Дня перемога, що відбувався на Червоній площі взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Цього року єдиним танком на параді перемоги у Москві став радянський Т-34, повідомив у твіттері військово-аналітичний проєкт «Oryx». Однак у коментарях під дописом уточнили, пославшись на трансляцію параду, що танків було три. За попередніми даними, це Т-34-85, випущені в Чехословаччині в 1950 роках.

Т-34-85 – це модифікація радянського танка Т-34 з 85-міліметровою гарматою, яку в 1940-1950-х роках випускали в СРСР, Чехословаччині та Польщі. У 1980-х Т-34-85 надійшли на озброєння армії Лаосу. А кілька років тому країна повернула Росії 30 справних танків Т-34, які планувалося використати для парадів на Червоній площі та зйомок історичних фільмів.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

Також до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, аби взяти участь у святкових урочистостях.

Як зазначають російські ЗМІ, в цьогорічному параді перемоги взяло участь набагато менше техніки, ніж минулого разу. Минулого року Червоною площею проїхало 20 танків: 10 Т-72, ​​три танки «Армата» і сім танків Т-90. Крім того, сьогоднішній парад став найменшим за кількістю учасників з 2008 року – у ньому взяло участь близько восьми тисяч військових.

Теги: росія парад День Победы танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський
Перспективи членства України в НАТО
22 квiтня, 19:19
Скріншот відео
Легенда кантрі-музики заспівав «Червону руту» в центрі Києва
13 квiтня, 10:05
Перед пожежею прогримів потужний вибух
У Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа (відео)
10 квiтня, 16:25
Росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС – Енергоатом
Росіяни готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС – Енергоатом
14 квiтня, 14:07
За словами Путіна, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств
Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили
17 квiтня, 00:34
Лавров звинуватив США у руйнуванні економіки РФ
Лавров звинуватив США у руйнуванні економіки РФ
25 квiтня, 21:58
Російські чиновники хотіли знайти славу, воюючи проти України, проте знайшли свою смерть
Хто з російських депутатів загинув на війні проти України? Нові дані
26 квiтня, 12:58
Аеродром розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга
«Загорілися покришки». Пожежа сталася на аеродромі під Петербургом
3 травня, 10:11
Наявність в особи російського паспорту de facto позбавляє Україну та міжнародну спільноту можливості ефективної допомоги
Міноборони розкрило мету примусової паспортизації українців
5 травня, 08:16

Політика

Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
Кім Чен Ин назвав російське вторгнення на територію України «священною боротьбою»
Кім Чен Ин назвав російське вторгнення на територію України «священною боротьбою»
У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)
У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)
Путін провів парад. Шольц відреагував
Путін провів парад. Шольц відреагував
Тут – не Москва: у Болгарії зі скандалом пройшла акція «Безсмертний полк» (фото)
Тут – не Москва: у Болгарії зі скандалом пройшла акція «Безсмертний полк» (фото)
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Міноборони показало, як сили ППО вночі збивали дрони над Києвом (відео)
20K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
15K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
12K
Чи буде відключення світла з 15 травня: роз’яснення «Укренерго»
11K
Кардіолога відомої клініки, де лікувалися українські політики, затримано за вбивство пацієнтів
8102
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах

Новини

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Сьогодні, 07:36
Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
7 травня, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
7 травня, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
7 травня, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
7 травня, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту