Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі

Танки планувалося використовувати для парадів на Червоній площі та зйомок історичних фільмів

В Москві на параді до Дня перемога, що відбувався на Червоній площі взяли участь лише три танки. Це були Т-34-85, випущені у 1950-х роках, які могли доставити з Лаосу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Цього року єдиним танком на параді перемоги у Москві став радянський Т-34, повідомив у твіттері військово-аналітичний проєкт «Oryx». Однак у коментарях під дописом уточнили, пославшись на трансляцію параду, що танків було три. За попередніми даними, це Т-34-85, випущені в Чехословаччині в 1950 роках.

Т-34-85 – це модифікація радянського танка Т-34 з 85-міліметровою гарматою, яку в 1940-1950-х роках випускали в СРСР, Чехословаччині та Польщі. У 1980-х Т-34-85 надійшли на озброєння армії Лаосу. А кілька років тому країна повернула Росії 30 справних танків Т-34, які планувалося використати для парадів на Червоній площі та зйомок історичних фільмів.

Нагадаємо, у столиці Росії Москві, сьогодні, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. На ньому виступив президент країни-агресорки Володимир Путін. Диктатор, уже за традицією, розповів про нібито розвʼязану війну проти Росії й неонацистську нечисть.

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Також до Москви завітали самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Садир Жапаров, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон та президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, аби взяти участь у святкових урочистостях.

Як зазначають російські ЗМІ, в цьогорічному параді перемоги взяло участь набагато менше техніки, ніж минулого разу. Минулого року Червоною площею проїхало 20 танків: 10 Т-72, ​​три танки «Армата» і сім танків Т-90. Крім того, сьогоднішній парад став найменшим за кількістю учасників з 2008 року – у ньому взяло участь близько восьми тисяч військових.