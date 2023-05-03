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Захопити Бахмут до 9 травня: Данілов посміявся над планами Кремля

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Захопити Бахмут до 9 травня: Данілов посміявся над планами Кремля
Бої за Бахмут тривають понад дев'ять місяців
фото з відкритих джерел

Українські військові роблять все можливе, щоб утримати Бахмут

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов переконаний, що Росії не вдасться захопити повністю місто Бахмут на Донеччині, важкі бої за яке тривають понад дев’ять місяців.

В інтерв’ю Радіо Свобода Данілов прокоментував інформацію про встановлення Росією чергової дати захоплення Бахмута – 9 травня. «З 1 серпня минулого року точаться бої за Бахмут. Ми 1 травня перетнули позначку в дев’ять місяців. Людина за дев’ять місяців народжує здорову людину, а вони за дев’ять місяців не спромоглися взяти районний центр Бахмут. Тому, звичайно, вони зараз будуть робити намагання перед 9 травня зробити так, щоби вирішити це питання. Але я більш ніж упевнений, що наші військові будуть робити все можливе, щоб це не відбулося», – сказав Данілов.

Секретар РНБО також заявив, що Україна буде звільняти Крим у такий спосіб, який вважатиме за необхідний. При цьому не виключені й неочікувані методи. 

Нагадаємо, що у Кремлі встановили черговий термін повної окупації Бахмута – 9 травня, і за такого розвитку подій російський президент Володимир Путін нібито може оголосити на цій «переможній ноті» про закінчення війни.

У Збройних силах України, коментуючи це повідомлення, заявили, що РФ скоро встановить рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський 1 травня заявив, що на окремих ділянках Бахмута після української контратаки російські сили залишили «деякі позиції».

Теги: Бахмут війна окупанти росія ЗСУ Олексій Данілов

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