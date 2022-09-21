Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна

Данілов: «Учора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація»

Перенесення звернення російського диктатора Володимира Путіна з 20 вересня на 21 свідчить про те, що в його оточенні тривають суперечки у питанні мобілізації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілова в ефірі телемарафону.

«Він (Путін – ред) це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині групи, яка наближена до Путіна, є певні суперечки, бо вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається», – розповів секретар РНБО.

За словами Данілова, наразі Путіним керує лише страх перед поразкою. «Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та знервована людина читає текст з суфлера, який йому написали. Для нас це не є несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових», – додав він.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що оголошення мобілізації в Росії є ознакою того, що російський диктатор Володимир Путін зазнає труднощів.

Як повідомлялося, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід – до 300 тисяч осіб.