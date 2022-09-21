Головна Країна Політика
search button user button menu button

Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна
За словами Данілова, наразі Путіним керує лише страх перед поразкою
Фото: rnbo.gov.ua

Данілов: «Учора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація»

Перенесення звернення російського диктатора Володимира Путіна з 20 вересня на 21 свідчить про те, що в його оточенні тривають суперечки у питанні мобілізації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілова в ефірі телемарафону.

«Він (Путін – ред) це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині групи, яка наближена до Путіна, є певні суперечки, бо вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається», – розповів секретар РНБО.

За словами Данілова, наразі Путіним керує лише страх перед поразкою.  «Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та знервована людина читає текст з суфлера, який йому написали. Для нас це не є несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових», – додав він.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що оголошення мобілізації в Росії є ознакою того, що російський диктатор Володимир Путін зазнає труднощів. 

Як повідомлялося, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід – до 300 тисяч осіб.

Читайте також: Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
Теги: путін мобілізація війна РНБО

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сибіру та на Далекому Сході росіяни висловлюються проти мобілізації 
Мобілізація. У Росії вже почалися протести (фото, відео)
Сьогодні, 15:36
Зеленський прокоментував ядерні погрози російського диктатора  і заявив, що вони не є чимось новим
Мобілізація в Росії: Зеленський відповів кремлівському диктатору
Сьогодні, 16:11
Кремль не зможе отримати добре підготовлений особовий склад із мобілізованих
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
Сьогодні, 16:47

Політика

Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна
Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна
МВС назвало кількість резервістів, яких РФ може мобілізувати на першому етапі
МВС назвало кількість резервістів, яких РФ може мобілізувати на першому етапі
Мобілізація в Росії: Зеленський відповів кремлівському диктатору
Мобілізація в Росії: Зеленський відповів кремлівському диктатору
Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт
Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт
До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 
До кінця року Путіна вже не буде при владі – Саакашвілі 
Литва передасть Україні дрони-камікадзе
Литва передасть Україні дрони-камікадзе

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
180K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
80K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
76K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
60K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
41K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Сьогодні, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту