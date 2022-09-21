Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
Кремль не зможе отримати добре підготовлений особовий склад із мобілізованих
фото з відкритих джерел

Експерти радять серйозно поставитися до ядерних погроз Кремля, але не дозволяти себе залякати самим лише згадуванням про таку зброю 

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, що стало ескалацією у війні проти України. Але військові аналітики сумніваються в ефективності такого кроку. Про це пише The Wall Street Journal.  

Зокрема, старша політична дослідниця аналітичного центру RAND Corp Дара Массікот, яка досліджує армію РФ, сказала, що найбільш ефективним застосуванням зібраних під час мобілізації резервістів буде дорученням їм простих завдань. Наприклад, чергування на позиціях. Однак, це ніяк не вирішить головну проблему російської армії.

«Не можна отримати добре підготовлений особовий склад за ніч. А саме це і потрібно Москві», – пояснила Массікот. 

Під час свого звернення Путін також повторив ядерні погрози, націлені як проти Заходу, так і проти України. Аналітики побоюються, що російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою, щоб змінити хід війни. Така зброя має менші боєголовки, дія яких охопить значно меншу територію, ніж у випадку застосування міжконтинентальних ракет.

«Будь-яке рішення Путіна застосувати ядерну зброю буде катастрофічно дурним. Ядерні погрози з самого початку сприймали серйозно. Але потрібно поєднувати цю серйозність із тим, щоб не бути заляканим самим лише згадуванням про ядерну зброю», – сказав директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) з питань ядерного нерозповсюдження Метью Гарріс.

У Москви все ще є ціла низка неядерних інструментів включно з широкою мобілізацією або застосуванням неядерних стратегічних засобів. Свої ядерні можливості Кремль може потенційно використати для різних цілей. Він може влаштувати вибух над Чорним морем, щоб послати сигнал про свої наміри. Удар по полю битви буде мати більш тяжкі наслідки, а удар по Києву може підірвати бажання і можливості політичного і військового керівництва продовжувати опір.

Росія вже використовувала ракети, здатні нести ядерні боєголовки, проти України, намагаючись таким чином перевірити їхні можливості. Зокрема, нещодавно гіперзвукові ракети «Кинжал» були використані для знищення дамби в Кривому Розі. 

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Читайте також:

Теги: вибух зброя армія путін військові мобілізація президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Росії набирає гарматне м'ясо на війну проти України
Мобілізованих росіян змусять платити за іпотеку (відео)
Сьогодні, 15:35
У Сибіру та на Далекому Сході росіяни висловлюються проти мобілізації 
Мобілізація. У Росії вже почалися протести (фото, відео)
Сьогодні, 15:36
Зеленський прокоментував ядерні погрози російського диктатора  і заявив, що вони не є чимось новим
Мобілізація в Росії: Зеленський відповів кремлівському диктатору
Сьогодні, 16:11

Події в Україні

Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині
Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури
Рашисти вдарили по Дніпропетровщині: влучили в об'єкт інфраструктури
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
«Вас відправляють в могили». Муфтій Ісмагілов звернувся до росіян (відео)
«Вас відправляють в могили». Муфтій Ісмагілов звернувся до росіян (відео)
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal
В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів
В окупованому Новоайдарі пролунали вибухи на базі рашистів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
175K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
75K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
63K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
58K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
40K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Сьогодні, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту