Чому мобілізація не вирішить проблеми РФ: пояснення The Wall Street Journal

Експерти радять серйозно поставитися до ядерних погроз Кремля, але не дозволяти себе залякати самим лише згадуванням про таку зброю

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії, що стало ескалацією у війні проти України. Але військові аналітики сумніваються в ефективності такого кроку. Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, старша політична дослідниця аналітичного центру RAND Corp Дара Массікот, яка досліджує армію РФ, сказала, що найбільш ефективним застосуванням зібраних під час мобілізації резервістів буде дорученням їм простих завдань. Наприклад, чергування на позиціях. Однак, це ніяк не вирішить головну проблему російської армії.

«Не можна отримати добре підготовлений особовий склад за ніч. А саме це і потрібно Москві», – пояснила Массікот.

Під час свого звернення Путін також повторив ядерні погрози, націлені як проти Заходу, так і проти України. Аналітики побоюються, що російська армія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою, щоб змінити хід війни. Така зброя має менші боєголовки, дія яких охопить значно меншу територію, ніж у випадку застосування міжконтинентальних ракет.

«Будь-яке рішення Путіна застосувати ядерну зброю буде катастрофічно дурним. Ядерні погрози з самого початку сприймали серйозно. Але потрібно поєднувати цю серйозність із тим, щоб не бути заляканим самим лише згадуванням про ядерну зброю», – сказав директор Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) з питань ядерного нерозповсюдження Метью Гарріс.

У Москви все ще є ціла низка неядерних інструментів включно з широкою мобілізацією або застосуванням неядерних стратегічних засобів. Свої ядерні можливості Кремль може потенційно використати для різних цілей. Він може влаштувати вибух над Чорним морем, щоб послати сигнал про свої наміри. Удар по полю битви буде мати більш тяжкі наслідки, а удар по Києву може підірвати бажання і можливості політичного і військового керівництва продовжувати опір.

Росія вже використовувала ракети, здатні нести ядерні боєголовки, проти України, намагаючись таким чином перевірити їхні можливості. Зокрема, нещодавно гіперзвукові ракети «Кинжал» були використані для знищення дамби в Кривому Розі.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».