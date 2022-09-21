Мобілізація Кремля: Зеленський відповів російському диктатору

Зеленський прокоментував ядерні погрози російського диктатора і заявив, що вони не є чимось новим

Зеленський: «Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на указ Путіна щодо мобілізації. Він заявив, що знав про таке рішення російського диктатора та не дивився його брифінг сьогодні.Про це Зеленський сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів. Для цього глава Кремля оголосив часткову мобілізацію в РФ. «Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не могли закінчити своєї освіти. Всі ці люди не можуть боротися. Вони приходять до нас і вмирають», – зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що Путіну потрібна багатомільйонна армія, щоб досягти перемог фронті. Оскільки російські війська зазнають втрат та втікають з поля бою. «Він хоче втопити Україну в крові, але також і в крові своїх солдатів», – підкреслив президент.

Також Зеленський прокоментував ядерні погрози російського диктатора і заявив, що вони не є чимось новим. Глава держави додав, що малоймовірно, що він вдасться до їх застосування.Як зазначив глава держави, він не був вражений від чергового шантажу глави Кремля.

«Я не вірю, що (Путін - ред.) буде використовувати цю (ядерну - ред.) зброю. Не думаю, що світ дозволить йому її використати», – сказав Зеленський.

Тим не менш, президент не виключає, що Росія може вдатися до ядерного удару. «Ми не можемо побачити, що у цієї людини на думці, ризики є. Погрози Путіна не можуть залишитися без уваги, бо завтра він може сказати: «крім України, ми також хочемо захопити частину Польщі, інакше ми використовуватимемо ядерну зброю». Ми не можемо піти на ці компроміси», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Російської православної церкви Кирило закликав не вважати українців ворогами.