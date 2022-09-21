Мобілізація. У Росії вже почалися протести (фото, відео)

У Сибіру та на Далекому Сході росіяни висловлюються проти мобілізації

Путін 21 вересня оголосив погані новини для громадян РФ

Удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Зокрема, у Новосибірську (Західний Сибір) росіяни починають збиратися на протестну ходу центральними вулицями міста. Поки пікет нечисленний.

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Також протест відбувається в місті Томськ, розташованому у Сибіру. Тут висловити незгоду з діями кремлівського режиму вийшло значно більше людей.

Водночас міліція та силовики РФ, імовірно, готуються розганяти протестувальників.

У соцмережах пишуть, що силовики вже почали затримувати учасників протесту. Зокрема, такі відомості надходять із Томська та Іркутська.

Як пишуть росіяни в соцмережах, наразі міліція перекрила центр міста Красноярськ.

Тим часом у Санкт-Петербурзі біля Гостинного двору комунальники почали виставляти огорожі. Тут о 19:00 очікується протест проти мобілізації.

Крім того, стало відомо, що у місті Воронеж росіяни також збираються на протест.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».