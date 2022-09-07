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Данілов у день народження показав, про що мріє (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Данілов у день народження показав, про що мріє (фото)
Секретар РНБО святкує ювілей 
фото: Олексій Данілов / Facebook

Данілову сьогодні виповнилося 60 років

Секретар РНБО Олексій Данілов, який сьогодні, 7 вересня, святкує день народження, на своїй сторінці у Facebook подякував за вітання. Допис він супроводив цікавим фотоколажем, яке можна трактувати як імовірну мрію політика. На світлині зображений Кремль у вогні, а Данілов прогулюється на його фоні.  

«Дякую колегам за вітання! Все тільки починаєтся!», – написав Данілов.

Данілов у день народження показав, про що мріє (фото) фото 1

Як відомо, Олексі́й Мячеславович Данілов народився 7 вересня 1962 року в місто Хрустальний Луганської області. Тож сьогодні йому виповнилося 60 років. 

Нагадаємо, Данілов назвав регіони Росії, які готові першими виступити проти Путіна.

Як відомо, раніше Данілов заявив, що швидкої перемоги над Росією не буде. Водночас він переконаний, що війна не триватиме протягом багатьох років. 

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Теги: війна Олексій Данілов політика Facebook

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