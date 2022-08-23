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«Дугіна – перша». Данілов спрогнозував серію терактів у Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Дугіна – перша». Данілов спрогнозував серію терактів у Росії
Олексій Данілов вважає, що ФСБ може організувати серію терактів у Росії
фото: Офіс президента

Олексій Данілов заявив, що у Росії падає підтримка війни проти України, тож Кремлю потрібно мобілізувати суспільство

ФСБ може організувати серію терактів у містах Росії з масовими жертвами серед цивільного населення. Таку думку висловив секретар Радин нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО вбивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної – є лише першим із серії кривавих терактів, які чекають на Росію.

«На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням», – написав він.

Джерело цієї інформації Данілов не уточнив.

«Дугіна – перша». Данілов спрогнозував серію терактів у Росії фото 1

Зазначимо, що у 1999 році у російських містах Москві, Буйнакську та Волгодонську сталося низка вибухів у житлових будинках. Ці теракти, які, на думку багатьох експертів, були організовані ФСБ Росії, стали приводом для початку Другої чеченської війни.

Як відомо, сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Нагадаємо, У ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

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Теги: ФСБ війна в Україні війна тероризм росія Олексій Данілов

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