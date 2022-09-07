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Як закінчиться війна: Данілов поділився оптимістичним прогнозом

Надія Клочко
glavcom.ua
Як закінчиться війна: Данілов поділився оптимістичним прогнозом
Олексій Данілов переконаний, що перемога у війні буде за Україною
фото з відкритих джерел

«Не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки»

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що швидкої перемоги над Росією не буде. Водночас він переконаний, що війна не триватиме протягом багатьох років. Таку думку очільник РНБО висловив у інтерв’ю Lb.ua.

«Я хотів би з вами не погодитися, коли ви кажете, що роки-роки-роки ми будемо боротися з цим агресором. Я більш оптимістичний у цьому випадку, у мене свій прогноз, як це має закінчитися», – зазначив глава РНБО.

Данілов наголосив, що у прогнозах щодо завершення війни слід дотримуватися обережності, водночас він висловив переконання, що Україна перемоги і що перемога не є питанням багатьох років.

«Я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз – це буде непроста війна; два – перемога буде за нами; три – не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки-роки, як ви зараз кажете», – зазначив він.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має завдати державі-агресорці настільки нищівного удару, щоб у майбутньому у Росії навіть не виникало бажання вдаватися до збройної агресії.

«Ми маємо зробити так, щоб після нашої перемоги в них узагалі не було бажання, не було зубів у роті когось покусати, не тільки нас. І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні», – сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.

Також секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що від початку повномасштабного вторгнення було кілька ситуацій, коли він не міг впоратися з емоціями. Зокрема, він плакав, коли приїздив у Чернігів та Бучу після деокупації. 

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Теги: росія РНБО війна Олексій Данілов

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