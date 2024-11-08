Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
Раніше Шевченко заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ
фото з відкритих джерел

Нардеп Шевченко закликав президента України розпочати переговори з Російською Федерацією

Нардеп Євгеній Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Давай Вова, давай! Пора товариш-президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу», – написав парламентар.

«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою фото 1
скріншот

Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями народних депутатів України».

«Написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України», – додав Шевченко.

«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою фото 2
скріншот

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на слова Шевченка, заявивши, що деякі народні депутати «заплуталися в питаннях національної безпеки».

«Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, формула миру – це шлях до справедливості», – зазначив він.

Натомість Шевченко заявив, що допис Єрмака «вже читають у США».

«Андрію, не варто далі усувати і цькувати Народних депутатів України. Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США. А чим моя позиція відрізняється від риторики Дональда Трампа? Чи він на вашу думку теж діє на користь РФ», – заявив депутат.

«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою фото 3
скріншот

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ.  Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.

Шевченко у Раді в формі Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення
Шевченко у Раді в формі Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення
фото з соцмереж
Посвідчення ГУР Шевченка
Посвідчення ГУР Шевченка
фото з соцмереж

Зокрема, начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

До слова, політик їздив до самопроголошеного президента Білорусі у квітні 2021 року – під час зустрічі Шевченко захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.

Теги: Євген Шевченко депутат Володимир Зеленський Андрій Єрмак переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці літа цього року президент утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області
Зеленський утворив нову військову адміністрацію в Запорізькій області
5 листопада, 22:09
Президент України відзначив працівників «Укрзалізниці» державними нагородами
Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
4 листопада, 19:24
Путін приймав саміт BRICS, але чи був він істинним господарем на ньому?
Рандеву у Путіна. Тривожні підсумки саміту BRICS геополітика
25 жовтня, 17:30
Ніна Южаніна розповіла про державний бюджет на 2025 рік
Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
24 жовтня, 10:02
Скандальна історія з прокурорами інвалідами породила купу жартів мемів і карикатур
Перша жертва прокурорів-інвалідів тема дня
22 жовтня, 22:15
Стефанішина зробила заяву щодо вступу України в НАТО
Україну запросять до НАТО в межах кордонів 1991 року – Стефанішина
18 жовтня, 23:22
За словами міністра, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
18 жовтня, 16:41
Журналіст воював на найгарячіших напрямкам, зокрема під селом Очеретине Донецької області
Експолітвʼязень Кремля Станіслав Асєєв звільняється із ЗСУ: стала відома причина
16 жовтня, 19:00
Зеленський прибув до Франції (відео)
Зеленський прибув до Франції (відео)
10 жовтня, 17:10

Політика

Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
26K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6414
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
3563
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі
3070
Путін зробив нову цинічну заяву про кордони України

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua