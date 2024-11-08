«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою

Раніше Шевченко заявляв, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ

Нардеп Шевченко закликав президента України розпочати переговори з Російською Федерацією

Нардеп Євгеній Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

«Давай Вова, давай! Пора товариш-президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу», – написав парламентар.

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Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями народних депутатів України».

«Написав листа Дональду Трампу і Джей Ді Венсу щодо сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури і беззаконня, а також повернення демократії і свободи слова в політичне життя України», – додав Шевченко.

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Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на слова Шевченка, заявивши, що деякі народні депутати «заплуталися в питаннях національної безпеки».

«Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, формула миру – це шлях до справедливості», – зазначив він.

Натомість Шевченко заявив, що допис Єрмака «вже читають у США».

«Андрію, не варто далі усувати і цькувати Народних депутатів України. Це не піде на користь Україні. Твій пост уже читають у США. А чим моя позиція відрізняється від риторики Дональда Трампа? Чи він на вашу думку теж діє на користь РФ», – заявив депутат.

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Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ. Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.

Шевченко у Раді в формі Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення фото з соцмереж

Посвідчення ГУР Шевченка фото з соцмереж

Зокрема, начальник Головного управління Міністерства оборони Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю, що народний депутат Євгеній Шевченко справді вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.

До слова, політик їздив до самопроголошеного президента Білорусі у квітні 2021 року – під час зустрічі Шевченко захоплювався «мужністю та позицією» диктатора, який зумів зберегти владу, попри колосальний тиск і кризу всередині країни. Після цього його виключили з президентської фракції «Слуга народу». У монобільшості стверджували, що візит був ініціативою нардепа.