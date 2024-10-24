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Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардепка розповіла, наскільки збільшаться зарплати прокурорів у 2025 році
Ніна Южаніна розповіла про державний бюджет на 2025 рік
фото: bank.gov.ua

Нардепка зауважила, що наразі оклад прокурора окружної прокуратури складає 25 прожиткових мінімумів

У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено збільшення видатків на оплату праці прокурорів на 2 млрд 744 тис. гривень у порівнянні з 2024 роком. Про це в коментарі «Телеграфу» розповіла народна депутатка від партії «Європейська солідарність», член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Як виявилось, чомусь саме зараз генеральний прокурор та відповідальні працівники прокуратури, які подавали бюджетний запит, вирішили застосувати при визначенні посадового окладу збільшений розмір прожиткового мінімуму. Він становить 1600 гривень й не змінювався з 2021 року, а зараз пропонується орієнтуватися на цифру 2102 гривень – таку, як в інших державних органах», – розповіла Южаніна.

Нардепка зауважила, що наразі оклад прокурора окружної прокуратури складає 25 прожиткових мінімумів, однак існують різні надбавки, які впливають на остаточний розмір виплат.

«На моє питання, якою зараз є середня заробітна плата прокурорів, мені відповіли, що 68 тис. гривень. А на уточнення, чому саме зараз виникла пропозиція про перегляд прожиткового мінімуму, відповіді не було», – додала народна депутатка.

Також, за словами Южаніної, у бюджетній програмі 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» також передбачено збільшення видатків на оплату праці на 1 млрд 351 млн грн. Й ще за однією програмою – додатково 215 млн грн.

«Тобто загалом ми маємо плюс 1,5 мільярда. Чому? Обґрунтування таке: планується запровадити виплату премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах», – розповіла Южаніна.

Водночас нардепка зауважила, що збільшення видатків на оплату праці у сфері освіти та медицині не передбачається.

Нагадаємо, що 13 вересня уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що пріоритетом бюджету є оборона та безпека України. Зокрема, видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

Як повідомлялося, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. «За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Також, з жовтня збільшилися окремі великі корпоративні податки. Запровадилися авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Тепер фіксований податковий платіж в держбюджет сплачуватиметься наперед (незалежно від суми майбутнього прибутку) окремо за кожне місце роздрібної торгівлі пальним.

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Теги: депутат фінанси Україна фінансування суддя прокурор Ніна Южаніна Держбюджет зарплата зарплатня

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