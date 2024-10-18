Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
За словами міністра, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави
фото: Дмитро Ларін

Умєров: Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє «Укрінформ».

«Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування», – розповів Умєров.

За його словами, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.

«Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде прийняте колективно на рівні керівництва країни», – зазначив міністр.

Як повідомлялось, Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, аби забезпечити власну армію необхідними ресурсами.

Нагадаємо, Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт. 

До слова, Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ.

Читайте також:

Теги: міністр експорт промисловість держава фінансування Україна озброєння переговори Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білка почала линяти від голови до хвоста – до довгої зими
24 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 вересня, 00:05
Зеленський розкритикував «план Трампа-Венса»
Зеленський розкритикував «план Трампа-Венса»
22 вересня, 23:23
Суд не лише поновив Савчука на посаді, але й зобов’язав компанію виплатити йому середній заробіток за час вимушеного прогулу
Суд поновив Павла Савчука, який мав конфлікт з керівництвом «Укрнафти»
24 вересня, 21:52
Лідер Словенії підтримав Україну під час Генасамблеї ООН
Прем'єр Словенії заявив, що ігнорування війни в Україні відчинить двері іншим війнам
27 вересня, 22:35
У центрі міста рух зупинеться орієнтовно на 10 хв.
1 жовтня центр Києва зупиниться на 10 хвилин
30 вересня, 13:14
Словаччина направила озброєння Україні
Україна отримала боєприпаси на які «скинулись» 70 тис. словаків
8 жовтня, 02:19
НАБУ та БЕБ мають доступ до CRM-системи з усією інформацією про контракти та безпілотник
Скільки вдалося зекономити завдяки прозорим закупівлям дронів – відповідь Мінцифри
14 жовтня, 19:43
FATF розгляне питання про внесення Росії до чорного списку
Україна вимагає включити РФ до чорного списку FATF: Politico пояснило наслідки для Путіна
16 жовтня, 10:04
США після виборів представлять план післявоєнного облаштування Гази
США після виборів представлять план післявоєнного облаштування Гази
Вчора, 09:30

Суспільство

Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування
Скільки українців планують назавжди залишитися за кордоном: опитування
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?
Один із керманичів Московської церкви в Україні не сплачує податки зі свого бізнесу?
США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років? Коментар Умєрова
США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації з 18 років? Коментар Умєрова
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
37K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
23K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг
13K
Ціна на російську нафту впала нижче $60 за барель, що це означає
7475
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву

Новини

У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Сьогодні, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua