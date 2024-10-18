Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз

За словами міністра, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави

Умєров: Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння

Україна розглядає можливість залучення міжнародних інвестицій в оборонну промисловість і не виключає відновлення експорту вітчизняного озброєння. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє «Укрінформ».

«Минулого року, коли я обійняв посаду міністра оборони, ми створили план наших можливостей у державному та приватному секторах оборонної промисловості. Перший крок зробила держава, інвестувавши в оборонку. Цього року ми запропонували партнерам кілька варіантів співпраці. Серед них – створення спільних підприємств, довгострокові контракти на 10 років та фінансові інструменти, як-от кредити чи експортне фінансування», – розповів Умєров.

За його словами, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави.

«Деякі країни вже виявили бажання купувати українські ракети, дрони та інше озброєння. Ми не виключаємо такої можливості, але рішення буде прийняте колективно на рівні керівництва країни», – зазначив міністр.

Як повідомлялось, Україна після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році запровадила заборону на експорт військової продукції, аби забезпечити власну армію необхідними ресурсами.

Нагадаємо, Естонія розглядає можливість закупівлі української оборонної продукції. Однак через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт.

До слова, Міністерству цифрової трансформації вдалося зекономити 4.5 млрд грн бюджетних коштів з перших контрактів на безпілотники в межах Армії дронів. Це стало можливим завдяки побудові «жорсткої системи контролю закупівель», яку контролюють БЕБ та НАБУ.