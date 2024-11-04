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Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
Президент України відзначив працівників «Укрзалізниці» державними нагородами
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Близько 10 тис. працівників «Укрзалізниці» зараз у Силах оборони захищають Україну на фронті

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками «Укрзалізниці» та привітав їх з професійним святом, відзначивши державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента.

За словами президента, в «Укрзалізниці» працює 185 тис. людей, з них 10 тис. зараз у Силах оборони захищають Україну на фронті. Зеленський подякував усім працівникам і працівницям «Укрзалізниці» за їхню роботу та відзначив орденами «За заслуги» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня.

«Ваш рух – це рух, відповідно, усієї України, нашої оборони, нашої економіки, навіть нашого спілкування з усім світом: майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам, тому що прибувають українською залізницею. І ви об'єднуєте всі куточки України, даєте можливість українцям бачити своїх рідних, близьких попри все», – каже очільник України.

З початку повномасштабного російського вторгнення загинув 751 залізничник. Так, на згадку про загиблих сьогодні було призначено Поїзд залізної памʼяті.

«Потяг нікуди не поїде, бо його ніхто не поведе, не огляне, не зустріне. Він – пам’ять про всіх залізничників: машиністів, колійників, оглядачів вагонів, провідників, які мали б зараз відправляти новий рейс, але їхнє життя забрала російська агресія. Про символічне відправлення потяга оголосили на вокзалах Києва, Слов’янська, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра», – зазначає пресслужба Офісу президента.

Нагадаємо, День залізничника – це професійне свято працівників залізничного транспорту. Раніше в Україні залізничники відзначали його в першу неділю серпня, але у 2002 році дата свята змінилася і стала фіксованою.

У воєнний час працівники залізниці виконують надзвичайно важливу та складну роботу – від початку війни «Укрзалізниця» евакуювала на захід України та за кордон кілька мільйонів українців. Завдяки злагодженій роботі Україну змогли відвідати світові знаменитості та політики.

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Теги: Укрзалізниця потяг Володимир Зеленський президент державні нагороди

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